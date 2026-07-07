Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον Ισημερινό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στα νότια της χώρας.Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, ενώ εννέα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.