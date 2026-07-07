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Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο
Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο
Αγνοείται κυβερνήτρια επαρχίας - Κατολίσθηση προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πόλη Γουανταλούπε – Τουλάχιστον 38 τραυματίες και δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης κατοίκων.
Μεταξύ αυτών είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που είχαν λάβει μέρος σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που κινδύνευαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες στις πληγείσες περιοχές.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
In Ecuador, 5 people are dead after massive floods.#News #BreakingNews #ForYou #Learn #SawItOnNewsidly pic.twitter.com/OUMalsNfNh— Newsidly+ (@morenewsidly) July 6, 2026
Μάχη των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοουμένων
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον Ισημερινό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στα νότια της χώρας.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, ενώ εννέα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, ενώ εννέα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.
Emergencia en Zamora. Esta es la magnitud de la tragedia que enluta a familias de Zamora Chinchipe, tras el aluvión registrado en el sector #Cantzama, parroquia #Guadalupe, al Sur de la amazonía ecuatoriana. Hay 6 fallecidos y ocho desaparecidos, entre estos la Gobernadora de la… pic.twitter.com/uqEivV4w2U— LaHistoria (@lahistoriaec) July 6, 2026
Μεταξύ αυτών είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που είχαν λάβει μέρος σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που κινδύνευαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Δεκάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε σπίτιαΟι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης κατολίσθηση στην πόλη Γουανταλούπε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 38 άνθρωποι να τραυματιστούν.
Παράλληλα, περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες στις πληγείσες περιοχές.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
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