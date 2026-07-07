Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισημερινός Εκουαδόρ Πλημμύρες Αγνοούμενοι Νεκροί

Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο

Αγνοείται κυβερνήτρια επαρχίας - Κατολίσθηση προκάλεσε μεγάλες ζημιές στην πόλη Γουανταλούπε – Τουλάχιστον 38 τραυματίες και δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια

Εννέα νεκροί και εννέα αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες στον Ισημερινό, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που συμμετείχαν σε επιχείρηση εκκένωσης κατοίκων.



Μάχη των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοουμένων

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον Ισημερινό μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες την επαρχία Σαμόρα Τσιντσίπε, στα νότια της χώρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο μέχρι στιγμής απολογισμός ανέρχεται σε εννέα νεκρούς, ενώ εννέα άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.


Κλείσιμο
Μεταξύ αυτών είναι η κυβερνήτρια της επαρχίας, καθώς και δύο αξιωματούχοι που είχαν λάβει μέρος σε επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που κινδύνευαν λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Δεκάδες τραυματίες και μεγάλες καταστροφές σε σπίτια

Οι πλημμύρες προκάλεσαν επίσης κατολίσθηση στην πόλη Γουανταλούπε, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 38 άνθρωποι να τραυματιστούν.

Παράλληλα, περίπου 50 κατοικίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες στις πληγείσες περιοχές.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι αποκαταστάθηκαν η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης