Η Ουάσιγκτον έγινε για μερικές ώρες η πιο μολυσμένη μεγάλη πόλη στον κόσμο μετά το σόου με 850.000 πυροτεχνήματα

Τα μικροσωματίδια εκτοξεύθηκαν μετά τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου – «Μωβ» συναγερμοί σε Ουάσιγκτον, Μέριλαντ και Βιρτζίνια





Η Pyrotecnico, η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το σόου από τον οργανισμό Freedom 250, που πρόσκειται στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε στόχο να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, εκτοξεύοντας 850.000 πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της 4ης Ιουλίου.







Ειδικοί ωστόσο προειδοποιούσαν ότι ο όγκος των εκτοξεύσεων που σχεδιάζονταν μέσα σε μετά βίας 40 λεπτά ήγειρε κίνδυνο να προκληθεί θεαματική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, κι ότι αυτό θα ήταν πολύ βλαβερό για την υγεία των κατοίκων της αμερικανικής πρωτεύουσας.







Όμως τα επίπεδα των μικροσωματιδίων απογειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν άρχισε το κύριο σόου, με την εκτόξευση χιλιάδων πυροτεχνημάτων στο National Mall, που καθυστέρησε για ώρες, εξαιτίας καταιγίδων.



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Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων --σωματιδίων με διάμετρο κατώτερη από 2,5 μικρόμετρα, ικανών να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες, συνδεόμενων με κινδύνους για την υγεία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα-- ξεπέρασε τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε μια από τις τοποθεσίες μέτρησης, κατά τα δεδομένα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.



Κατά την αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), το ανώτατο όριο έκθεσης είναι τα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για 24 ώρες.



«Μωβ» συναγερμοί, που αντιστοιχούν σε πολύ κακή ποιότητα του αέρα για το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, εκδόθηκαν για μεγάλο μέρος της Ουάσιγκτον και για τομείς γειτονικών πολιτειών (Μέριλαντ, Βιρτζίνια).



Ουάσιγκτον έγινε για μερικές ώρες η πιο μολυσμένη μεγάλη πόλη της υφηλίου το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, κατά δεδομένα της IQAir, μετά την εκτόξευση πελώριας ποσότητας πυροτεχνημάτων , στο πλαίσιο της εθνικής εορτής των ΗΠΑ.Η Pyrotecnico, η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το σόου από τον οργανισμό Freedom 250, που πρόσκειται στην κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, είχε στόχο να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ, εκτοξεύοντας 850.000 πυροτεχνήματα κατά τη διάρκεια του εορτασμού της επετείου της 4ης Ιουλίου.Ειδικοί ωστόσο προειδοποιούσαν ότι ο όγκος των εκτοξεύσεων που σχεδιάζονταν μέσα σε μετά βίας 40 λεπτά ήγειρε κίνδυνο να προκληθεί θεαματική επιδείνωση της ποιότητας του αέρα, κι ότι αυτό θα ήταν πολύ βλαβερό για την υγεία των κατοίκων της αμερικανικής πρωτεύουσας.Σταθμοί επιτήρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ουάσιγκτον κατέγραφαν όντως αύξηση των συγκεντρώσεων στοιχείων ρύπανσης από τις 20:00 το Σάββατο, εξαιτίας της εκτόξευσης πυροτεχνημάτων.Όμως τα επίπεδα των μικροσωματιδίων απογειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, όταν άρχισε το κύριο σόου, με την εκτόξευση χιλιάδων πυροτεχνημάτων στο National Mall, που καθυστέρησε για ώρες, εξαιτίας καταιγίδων.Η συγκέντρωση μικροσωματιδίων --σωματιδίων με διάμετρο κατώτερη από 2,5 μικρόμετρα, ικανών να διεισδύσουν βαθιά στους πνεύμονες, συνδεόμενων με κινδύνους για την υγεία, τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα-- ξεπέρασε τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε μια από τις τοποθεσίες μέτρησης, κατά τα δεδομένα που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο.Κατά την αμερικανική υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος (EPA), το ανώτατο όριο έκθεσης είναι τα 35 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για 24 ώρες.«Μωβ» συναγερμοί, που αντιστοιχούν σε πολύ κακή ποιότητα του αέρα για το σύνολο του πληθυσμού, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες, εκδόθηκαν για μεγάλο μέρος της Ουάσιγκτον και για τομείς γειτονικών πολιτειών (Μέριλαντ, Βιρτζίνια).

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ελβετικής πλατφόρμας εξειδικευμένης παρακολούθησης IQAir, η Ουάσιγκτον ήταν η πιο μολυσμένη πόλη στον πλανήτη από τις 03:00 ως τις 05:00 (τοπικές ώρες) τα ξημερώματα της Κυριακής 5ης Ιουλίου.



Καταιγίδες Ερωτηθείσα σχετικά από το AFP, η εκπρόσωπος της EPA Μπρίτζετ Χερς παραμέρισε τις ανησυχίες. «Τα πυροτεχνήματα ήταν τρομερά κι ελπίζουμε πως όλοι εκτίμησαν τα απίστευτα θεάματα που οργανώθηκαν στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα και στα περίχωρά της για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια της Αμερικής», είπε.



Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, η EPA συνηγορεί υπέρ των απορρυθμιστικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησής του κι υπερασπίζεται συμφέροντα βιομηχανιών οι οποίες ρυπαίνουν.



«Σημειώθηκαν καταιγίδες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα πυροτεχνήματα -- κι αυτό μας επέτρεψε να αποφύγουμε το χειρότερο», σημείωσε από την πλευρά του ο Ράσελ Ντίκερσον, ειδικός στις επιστήμες της ατμόσφαιρας στο πανεπιστήμιο της Μέριλαντ.



Ισχυρές βροχοπτώσεις συνέβαλαν να διαλυθεί ο καπνός κι η ποιότητα του αέρα είχε επιστρέψει σε μάλλον φυσιολογικά επίπεδα περί το μεσημέρι της Κυριακής. «Περάσαμε ξυστά από σενάριο πολύ χειρότερο. Ήταν στ’ αλήθεια κακή ιδέα οποιοσδήποτε να βρίσκεται σε εξωτερικούς χώρους».



Πριν από το σόου, η Pyrotecnico τόνιζε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε σκοπό να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ ως προς την εκτόξευση των περισσότερων πυροτεχνημάτων που έγινε ποτέ -- ως το σαββατοκύριακο, το κατείχαν οι Φιλιππίνες από την 1η Ιανουαρίου 2016, όταν είχαν εκτοξευτεί 810.000.



Εκπρόσωπος του βιβλίου Γκίνες των παγκόσμιων ρεκόρ επιβεβαίωσε στο AFP ότι έχει παραληφθεί αίτημα να εγγραφτεί νέο ρεκόρ, το οποίο μελετάται.



«Σε αυτό το στάδιο, δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι το ρεκόρ καταρρίφθηκε. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε παρά μετά την λήψη και την πλήρη ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων από τις ομάδες μας», εξήγησε.