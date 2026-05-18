Νέα διοίκηση στο Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο

Πρόεδρος Νικόλαος Κωστόπουλος, Α' αντιπρόεδρος Ιωάννης Τασσιόπουλος, Β' αντιπρόεδρος Ιωάννης Γαλάνης, Γ' αντιπρόεδρος Γεώργιος Παπαϊωάννου, γενικός γραμματέας Νικόλας Κανελλόπουλος, αναπληρωτής γεν. γραμματέας Κωνσταντίνος Βαρυμποπιώτης, οικονομικός επόπτης Άγγελος Φιλιππίδης και μέλη Βασίλειος Τσατλακίδης, Γεώργιος Καλαβρουζιώτης, Δημήτριος Μπαλής, Ζαχαρίας Σαρρής

Με στόχο την περαιτέρω σύσφιξη και ανάπτυξη των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων ανέλαβε καθήκοντα η νέα διοίκηση του Ελληνο- Ουκρανικού Επιμελητηρίου. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής της είναι η δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενέργεια, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό , τις κατασκευές, τη ναυτιλία, την άμυνα και την τεχνολογία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της Ουκρανίας.Ο νέος πρόεδρος του Επιμελητηρίου,, δήλωσε: «Παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με σαφές όραμα: να καταστήσουμε το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο την πιο ισχυρή γέφυρα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών. Σε μια περίοδο γεμάτη προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες, δεσμευόμαστε να εργαστούμε άοκνα για να ενισχύσουμε τις εμπορικές ροές, να προσελκύσουμε επενδύσεις και να διευκολύνουμε συνέργειες που θα αποφέρουν αμοιβαία οφέλη. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να είναι στρατηγικός εταίρος της Ουκρανίας και το Επιμελητήριό μας θα είναι ο καταλύτης αυτής της προσπάθειας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο ανασυγκρότησής της. Θα κάνουμε τα πάντα για να τιμήσουμε τον ιστορικό ρόλο του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου».Ο νέος γενικός γραμματέας,, δήλωσε: «Αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου με αίσθημα τιμής και βαθιάς ευθύνης απέναντι στα μέλη και τους συνεργάτες του Επιμελητηρίου. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε τον φορέα ένα πραγματικά αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών και των επαγγελματιών που επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας. Θα εργαστούμε με συνέπεια και διαφάνεια, ενισχύοντας τις δομές του Επιμελητηρίου, διευρύνοντας το δίκτυο συνεργασιών μας και παρέχοντας στα μέλη μας την υποστήριξη που χρειάζονται για να αδράξουν τις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα εποχή στις διμερείς μας σχέσεις».Οι άμεσες προτεραιότητες της νέας διοίκησης περιλαμβάνουν την ενίσχυση του αποτυπώματος του Επιμελητηρίου μέσω της διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, της φιλοξενία διμερών φόρουμ και εκδηλώσεων δικτύωσης, καθώς και της παροχής εξειδικευμένης πληροφόρησης και υποστήριξης στα μέλη του Επιμελητηρίου για την είσοδό τους στις αγορές των δύο χωρών.Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:Η νέα διοίκηση εξέφρασε ευχαριστίες και την ειλικρινή εκτίμησή της προς τον απερχόμενο πρόεδρο Ιωάννη Πολυχρονόπουλο, και προς κάθε μέλος της απερχόμενης διοίκησης, για την αφοσίωση, τον ζήλο και το ανεκτίμητο έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Υπό την διοίκηση του Πολυχρονόπουλου, το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο διένυσε μια ιστορική πορεία, θέτοντας τα θεμέλια για μια ουσιαστική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας και Ουκρανίας. Με ειδική απόφαση που ελήφθη κατά τη γενική συνέλευση του Επιμελητηρίου, ο Ιωάννης Πολυχρονόπουλος ορίστηκε ομόφωνα επίτιμος πρόεδρος του Ελληνο-Ουκρανικού Επιμελητηρίου, σε αναγνώριση της εξαιρετικής και ιστορικής προσφοράς του στον φορέα και στην ανάπτυξη των ελληνο-ουκρανικών σχέσεων. Η τιμητική αυτή διάκριση αντικατοπτρίζει τη βαθιά εκτίμηση που τρέφουν τα μέλη του Επιμελητηρίου για το έργο και την προσωπικότητά του, και αποτελεί αναγνώριση της ανεκτίμητης κληρονομιάς που αφήνει πίσω του.Το Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη των εμπορικών, οικονομικών, επιστημονικών και πολιτιστικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας. Λειτουργεί ως κεντρικός φορέας υποστήριξης για επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στις δύο αγορές.