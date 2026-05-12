Βαρβιτσιώτης: Η αποδυνάμωση της ναυπηγικής σε ΕΕ και ΗΠΑ υπονόμευσε την αμυντική τους ισχύ έναντι της Κίνας
Βαρβιτσιώτης: Η αποδυνάμωση της ναυπηγικής σε ΕΕ και ΗΠΑ υπονόμευσε την αμυντική τους ισχύ έναντι της Κίνας
Παρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στο Mare Forum Chios – Κριτική στις ευρωπαϊκές επιλογές και προειδοποίηση για στρατηγικό έλλειμμα της Δύσης
Σαφή προειδοποίηση για τις γεωστρατηγικές συνέπειες της συρρίκνωσης της ναυπηγικής βιομηχανίας σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας στο 1st Mare Forum Chios 2026, επισημαίνοντας ότι η επιλογή αυτή έχει υπονομεύσει άμεσα τις αμυντικές δυνατότητες της Δύσης.
Όπως ανέφερε, η σταδιακή απομάκρυνση της ναυπηγικής δραστηριότητας από τον πυρήνα της βιομηχανικής πολιτικής σε ΕΕ και ΗΠΑ αποτέλεσε στρατηγικό λάθος με μακροπρόθεσμες συνέπειες. «Η Δύση υποτίμησε τη σημασία των ναυπηγείων, θεωρώντας ότι η παγκοσμιοποίηση θα κάλυπτε τις ανάγκες της. Στην πράξη, αυτό οδήγησε σε αποδυνάμωση της αμυντικής της ικανότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος ανέδειξε την εντυπωσιακή απόκλιση δυνατοτήτων μεταξύ Δύσης και Κίνας, επικαλούμενος σενάρια στρατιωτικής σύγκρουσης στον Ειρηνικό. Όπως είπε, «σε περίπτωση σύγκρουσης ΗΠΑ–Κίνας, με απώλειες της τάξης του 40% των στόλων, η Κίνα θα μπορούσε να αναπληρώσει τις δυνάμεις της μέσα σε 7 έως 8 χρόνια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν έως και 25 χρόνια». Κατά τον ίδιο, η διαφορά αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της βιομηχανικής υστέρησης που έχει δημιουργηθεί.
Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, υπογράμμισε ότι η ήπειρος έχει ουσιαστικά απολέσει τη δυνατότητα μαζικής ναυπήγησης πλοίων, επισημαίνοντας ότι «το 2000 η Ευρώπη κατασκεύαζε το 55% των νέων πλοίων παγκοσμίως, ενώ σήμερα μόλις το 5%». Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, όπως οι αυστηροί κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα υψηλά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και ο αποκλεισμός του κλάδου από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως ανέφερε, η σταδιακή απομάκρυνση της ναυπηγικής δραστηριότητας από τον πυρήνα της βιομηχανικής πολιτικής σε ΕΕ και ΗΠΑ αποτέλεσε στρατηγικό λάθος με μακροπρόθεσμες συνέπειες. «Η Δύση υποτίμησε τη σημασία των ναυπηγείων, θεωρώντας ότι η παγκοσμιοποίηση θα κάλυπτε τις ανάγκες της. Στην πράξη, αυτό οδήγησε σε αποδυνάμωση της αμυντικής της ικανότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος ανέδειξε την εντυπωσιακή απόκλιση δυνατοτήτων μεταξύ Δύσης και Κίνας, επικαλούμενος σενάρια στρατιωτικής σύγκρουσης στον Ειρηνικό. Όπως είπε, «σε περίπτωση σύγκρουσης ΗΠΑ–Κίνας, με απώλειες της τάξης του 40% των στόλων, η Κίνα θα μπορούσε να αναπληρώσει τις δυνάμεις της μέσα σε 7 έως 8 χρόνια, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρειάζονταν έως και 25 χρόνια». Κατά τον ίδιο, η διαφορά αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της βιομηχανικής υστέρησης που έχει δημιουργηθεί.
Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα, υπογράμμισε ότι η ήπειρος έχει ουσιαστικά απολέσει τη δυνατότητα μαζικής ναυπήγησης πλοίων, επισημαίνοντας ότι «το 2000 η Ευρώπη κατασκεύαζε το 55% των νέων πλοίων παγκοσμίως, ενώ σήμερα μόλις το 5%». Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, όπως οι αυστηροί κανόνες κρατικών ενισχύσεων, τα υψηλά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα και ο αποκλεισμός του κλάδου από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα