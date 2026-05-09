Πωλείται το διασημότερο γιοτ της Μεσογείου – Ποιος θα δώσει 52 εκατ. ευρώ για το «Christina O» (pics)
Η μυθική θαλαμηγός του Ωνάση αναζητά ξανά νέο ιδιοκτήτη μετά τον θάνατο του Ιρλανδού Ιβορ Φιτζπάτρικ
Μέχρι τις αρχές του περασμένου Μαρτίου όποιος ενδιαφερόταν να αποκτήσει την μυθική «Christina»-τώρα ονομάζεται «Christina O»–που ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση θα έπρεπε να καταβάλλει 90.000.000 ευρώ.
Αυτό το ποσό ζητούσαν οι κληρονόμοι του τελευταίου ιδιοκτήτη της Ίβορ Φιτζπάτρικ, ενός πάμπλουτου Ιρλανδού δικηγόρου.
Με τον Τσόρτσιλ, ο οποίος έκανε διακοπές στο «Χριστίνα» από το 1956 και για όλα τα μετέπειτα καλοκαίρια
Ο Φιτζπάτρικ πέθανε τον Μάρτιο του 2024 και λίγους μήνες μετά η μυθική θαλαμηγός, στο κατάστρωμα της οποίας περπάτησαν εξέχουσες προσωπικότητες, βγήκε προς πώληση. Μόνο που το ποσό των 90.000.000 ευρώ για ένα σκάφος που μετράει πλέον 83 χρόνια ζωής ήχησε μάλλον υπερβολικό στους επίδοξους αγοραστές, οι οποίοι έκαναν πίσω. Στις αρχές του φετινού Απρίλη η ιστοσελίδα Morley Yachts που είχε αναλάβει την πώληση της «Christina O» ανακοίνωσε ότι το σκάφος πωλείται πλέον με τίμημα 52.000.000 ευρώ. Έριξε δηλαδή την τιμή κατά 38.000.000 ευρώ, προκειμένου να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των αγοραστών με μια γενναία έκπτωση.
