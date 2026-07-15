Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Καταδίκη για τρεις νεαρούς που έσπασαν νιπτήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές του Βόλου επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες κράτησης
Καταδίκη για τρεις νεαρούς που έσπασαν νιπτήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές του Βόλου επειδή ήταν δυσαρεστημένοι με τις συνθήκες κράτησης
Το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τρεις επιβάλλοντάς τους ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, χωρίς αναστολή
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου οδηγήθηκαν τρεις νεαροί που έσπασαν νιπτήρες και καρτοτηλέφωνα σε φυλακές. Ο 18χρονος, ο 19χρονος και ο 21χρονος παραδέχτηκαν τις πράξεις τους και καταδικάστηκαν.
Οι τρεις κρατούμενου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου κατηγορήθηκαν για διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και απόπειρα παράνομης βίας από κοινού. Σύμφωνα με το gegonota.news, δύο εκ των κατηγορουμένων είναι προσωρινά κρατούμενοι για υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο τρίτος εκτίει προσωρινή κράτηση για κλοπή και ληστεία.
Ο πρώτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2008 στην Αμαλιάδα, ανέφερε στην απολογία του για τις ζημιές στις φυλακές ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις συνθήκες κράτησης και για αυτό έσπασε δύο νιπτήρες του μπάνιου, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερόταν σε άλλη φυλακή, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και δήλωσε πρόθυμος να αποζημιώσει το Δημόσιο για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2007, επίσης στην Αμαλιάδα, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από τις συνθήκες που επικρατούν στο κατάστημα κράτησης και πως, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί, έσπασε δύο νιπτήρες. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι αν διέθετε τα χρήματα θα κάλυπτε το κόστος των ζημιών.
Διαφορετική εκδοχή έδωσε ο τρίτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2005 στην Άμφισσα. Όπως κατέθεσε, το πρωί της 11ης Ιουλίου, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο και μιλούσε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, ενημερώθηκε ότι το μόλις τριών μηνών παιδί τους παραλίγο να χάσει τη ζωή του στα χέρια της. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο από τη στεναχώρια του και ξέσπασε σπάζοντας τρία καρτοτηλέφωνα που βρίσκονταν μπροστά του. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι προτίθεται να αποκαταστήσει τις ζημιές.
Το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για τις πράξεις που τους αποδίδονταν. Στον καθένα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η άμεση έκτιση του συνόλου της ποινής.
Οι τρεις κρατούμενου του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Βόλου κατηγορήθηκαν για διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού και απόπειρα παράνομης βίας από κοινού. Σύμφωνα με το gegonota.news, δύο εκ των κατηγορουμένων είναι προσωρινά κρατούμενοι για υποθέσεις κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ ο τρίτος εκτίει προσωρινή κράτηση για κλοπή και ληστεία.
Ο πρώτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2008 στην Αμαλιάδα, ανέφερε στην απολογία του για τις ζημιές στις φυλακές ότι ήταν δυσαρεστημένος με τις συνθήκες κράτησης και για αυτό έσπασε δύο νιπτήρες του μπάνιου, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεταφερόταν σε άλλη φυλακή, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του και δήλωσε πρόθυμος να αποζημιώσει το Δημόσιο για τις ζημιές που προκλήθηκαν.
Ο δεύτερος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2007, επίσης στην Αμαλιάδα, κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Δήλωσε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από τις συνθήκες που επικρατούν στο κατάστημα κράτησης και πως, θέλοντας να διαμαρτυρηθεί, έσπασε δύο νιπτήρες. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο, προσθέτοντας ότι αν διέθετε τα χρήματα θα κάλυπτε το κόστος των ζημιών.
Διαφορετική εκδοχή έδωσε ο τρίτος κατηγορούμενος, γεννημένος το 2005 στην Άμφισσα. Όπως κατέθεσε, το πρωί της 11ης Ιουλίου, ενώ βρισκόταν στο προαύλιο και μιλούσε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του, ενημερώθηκε ότι το μόλις τριών μηνών παιδί τους παραλίγο να χάσει τη ζωή του στα χέρια της. Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο από τη στεναχώρια του και ξέσπασε σπάζοντας τρία καρτοτηλέφωνα που βρίσκονταν μπροστά του. Και εκείνος ζήτησε συγγνώμη, δηλώνοντας ότι προτίθεται να αποκαταστήσει τις ζημιές.
Το δικαστήριο έκρινε και τους τρεις κατηγορούμενους ενόχους για τις πράξεις που τους αποδίδονταν. Στον καθένα επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξι μηνών και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η άμεση έκτιση του συνόλου της ποινής.
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