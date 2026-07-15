Metlen: Νέα τιμή-στόχος στα €56,8 από τη Euroxx – Περιθώριο ανόδου 38%

Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA κατά 27% την περίοδο 2026-2028, και EBITDA άνω του 1,5 δισ. ευρώ το 2028