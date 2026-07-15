Metlen: Νέα τιμή-στόχος στα €56,8 από τη Euroxx – Περιθώριο ανόδου 38%
Metlen: Νέα τιμή-στόχος στα €56,8 από τη Euroxx – Περιθώριο ανόδου 38%
Η χρηματιστηριακή προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA κατά 27% την περίοδο 2026-2028, και EBITDA άνω του 1,5 δισ. ευρώ το 2028
Τη σύσταση «Overweight» για τη Metlen επαναλαμβάνει η Euroxx Securities, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 56,8 ευρώ ανά μετοχή, έναντι τελευταίας τιμής κλεισίματος στα 41,2 ευρώ, εκτιμώντας ότι η μετοχή προσφέρει περιθώριο ανόδου 38% σε ορίζοντα 12 μηνών.
Στην επικαιροποιημένη έκθεσή της, με τίτλο «Pedal to the Metal», η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι, αφήνοντας πίσω τις προκλήσεις του 2025, η Metlen εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και τις πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου asset rotation.
Η Euroxx προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA κατά 27% την περίοδο 2026-2028, ενώ θεωρεί ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ενισχύονται περαιτέρω από την έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028, χωρίς μάλιστα να ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της την πιθανή συνεισφορά από την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων, την οποία αντιμετωπίζει ως πρόσθετο ανοδικό καταλύτη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 6,8 φορές για το 2027, ο οποίος υποχωρεί στις 5,8 φορές το 2028.
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Στην επικαιροποιημένη έκθεσή της, με τίτλο «Pedal to the Metal», η χρηματιστηριακή αναφέρει ότι, αφήνοντας πίσω τις προκλήσεις του 2025, η Metlen εισέρχεται σε περίοδο ισχυρής ανάπτυξης, με βασικούς μοχλούς την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στον κλάδο των μετάλλων, τις ευνοϊκές προοπτικές για τις τιμές του αλουμινίου στο LME και τις πωλήσεις έργων μέσω του μοντέλου asset rotation.
Η Euroxx προβλέπει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) του EBITDA κατά 27% την περίοδο 2026-2028, ενώ θεωρεί ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ενισχύονται περαιτέρω από την έναρξη παραγωγής γαλλίου από το 2028, χωρίς μάλιστα να ενσωματώνει στις εκτιμήσεις της την πιθανή συνεισφορά από την παραγωγή κρίσιμων μετάλλων, την οποία αντιμετωπίζει ως πρόσθετο ανοδικό καταλύτη. Σύμφωνα με την ανάλυση, η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 6,8 φορές για το 2027, ο οποίος υποχωρεί στις 5,8 φορές το 2028.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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