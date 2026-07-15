Όμιλος Πλακεντία: Στόχος τα €20 εκατ. με αιχμή την εκπαίδευση και την επέκταση του δικτύου

Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα σχέδια για νέες μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο και το μήνυμα του Νίκου Καραμούζη για τον ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την ασφάλιση κατοικιδίων