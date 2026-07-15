Όμιλος Πλακεντία: Στόχος τα €20 εκατ. με αιχμή την εκπαίδευση και την επέκταση του δικτύου
Όμιλος Πλακεντία: Στόχος τα €20 εκατ. με αιχμή την εκπαίδευση και την επέκταση του δικτύου
Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, τα σχέδια για νέες μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο και το μήνυμα του Νίκου Καραμούζη για τον ΦΠΑ στις κτηνιατρικές υπηρεσίες και την ασφάλιση κατοικιδίων
«Τα ζώα συντροφιάς δεν είναι πλέον πολυτέλεια. Σε μια εποχή μοναξιάς και κοινωνικής αποξένωσης εξελίσσονται σε πολύτιμα μέλη της οικογένειας, φίλους και φύλακες στην καθημερινότητα των ανθρώπων». Με αυτή τη διαπίστωση ο πρόεδρος του επενδυτικού ταμείου SMERemediumCap (SMERC), Νίκος Καραμούζης, επέλεξε να εξηγήσει γιατί το fund επένδυσε τα τελευταία τέσσερα χρόνια 22 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του Ομίλου Πλακεντία, του πρώτου οργανωμένου πανελλαδικού δικτύου κτηνιατρικών κλινικών. Με τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης να έχει πλέον ολοκληρωθεί, ο όμιλος παρουσιάζει την επόμενη φάση του σχεδιασμού του, η οποία περιλαμβάνει την εκπαίδευση της νέας γενιάς κτηνιάτρων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την επέκταση του δικτύου σε νέες περιοχές της χώρας.
Η αρχή γίνεται από την εκπαίδευση. Ο Όμιλος Πλακεντία θα αποτελέσει την κλινική βάση εκπαίδευσης των φοιτητών Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στην Αθήνα και βρίσκεται σε επαφές με ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ανάπτυξη πιστοποιημένων προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. «Ουσιαστικά θα είμαστε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας», ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου Πλακεντία, κ. Ιγνάτιος Λιαπής, σημειώνοντας ότι ήδη οι πρώτοι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ παράλληλα λειτουργούν προγράμματα πρακτικής άσκησης για Έλληνες φοιτητές και σχεδιάζονται πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα μέσα από τις δομές του ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η αρχή γίνεται από την εκπαίδευση. Ο Όμιλος Πλακεντία θα αποτελέσει την κλινική βάση εκπαίδευσης των φοιτητών Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ενώ σχεδιάζει τη δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στην Αθήνα και βρίσκεται σε επαφές με ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την ανάπτυξη πιστοποιημένων προγραμμάτων μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. «Ουσιαστικά θα είμαστε το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας», ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου Πλακεντία, κ. Ιγνάτιος Λιαπής, σημειώνοντας ότι ήδη οι πρώτοι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στις εγκαταστάσεις του ομίλου, ενώ παράλληλα λειτουργούν προγράμματα πρακτικής άσκησης για Έλληνες φοιτητές και σχεδιάζονται πιστοποιημένα μεταπτυχιακά προγράμματα μέσα από τις δομές του ομίλου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα