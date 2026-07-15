«Πρέπει να γίνουν μελέτες, η οπτική εξέταση δεν είναι επαρκής» λέει καθηγητής του ΕΜΠ για τις ρωγμές στα σπίτια στην Κυψέλη

Πρέπει να γίνουν μελέτες λέει καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του ΕΜΠ

Μιλώντας στο STAR, ο

Καθηγητής Αντισεισμικών κατασκευών ΕΜΠ σημείωσε ότι οι ρωγμές

και εξήγησε τη διαδικασία που χρειάζεται για να γνωρίζουν οι ειδικοί εάν πρόκειται για σοβαρό πρόβλημα ή όχι. Σε κάθε περίπτωση τονίζει ότι πρέπει να μελετηθούν οι όποιες

.

Αναφερόμενος στο δεύτερο κρίσιμο σημείο είπε ότι «λόγω των ρωγμών που έχουν εμφανιστεί και θα πρέπει να αξιολογηθούν, η κατασκευή δεν έχει πλέον την ίδια αντοχή με πριν. Αν αυτές έχουν δημιουργήσει ανακατανομή των φορτίων στα δοκάρια. Αυτές τις φορτίσεις το κτίριο τις θυμάται και μετά έρχονται να προστεθούν σε μια σεισμική δόνηση και το κτίριο να αστοχήσει και για μικρότερο σεισμό που έχει μελετηθεί»

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