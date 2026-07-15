Υπεράκτια αιολικά: Το δύσκολο παζλ του SPV – Γιατί εκκρεμεί η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ
Υπεράκτια αιολικά: Το δύσκολο παζλ του SPV – Γιατί εκκρεμεί η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ
Μετά τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού που αποτέλεσε ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη σύνθεση και το μοντέλο λειτουργίας της – Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των πρώτων μελετών και η διασφάλιση της θεσμικής ουδετερότητας του νέου φορέα
Στην επόμενη και πιο κρίσιμη φάση περνά ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη των πρώτων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, καθώς μετά τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις για την οριστική διαμόρφωση της εταιρικής της δομής.
Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να κλειδώσουν τόσο η σύνθεση όσο και το μοντέλο λειτουργίας του νέου φορέα που θα αναλάβει την ωρίμανση του πρώτου κύματος υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε τη σύσταση του SPV εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, εκπληρώνοντας το σχετικό ορόσημο έως τις 30 Ιουνίου. «Με τον τρόπο αυτό εκκινεί θεσμικά η διαδικασία ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών» αναφέρει αρμόδια πηγή καθώς όπως σημειώνει η εταιρεία ειδικού σκοπού αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου θα προχωρήσουν ο σχεδιασμός των πρώτων θαλάσσιων περιοχών, η δέσμευση του αναγκαίου ηλεκτρικού χώρου αλλά και για να υπάρξει μια προετοιμασία των διαγωνισμών για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Το επόμενο διάστημα θα πρέπει να κλειδώσουν τόσο η σύνθεση όσο και το μοντέλο λειτουργίας του νέου φορέα που θα αναλάβει την ωρίμανση του πρώτου κύματος υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Η ΕΔΕΥΕΠ ολοκλήρωσε τη σύσταση του SPV εντός του χρονοδιαγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, εκπληρώνοντας το σχετικό ορόσημο έως τις 30 Ιουνίου. «Με τον τρόπο αυτό εκκινεί θεσμικά η διαδικασία ανάπτυξης των υπεράκτιων αιολικών» αναφέρει αρμόδια πηγή καθώς όπως σημειώνει η εταιρεία ειδικού σκοπού αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου θα προχωρήσουν ο σχεδιασμός των πρώτων θαλάσσιων περιοχών, η δέσμευση του αναγκαίου ηλεκτρικού χώρου αλλά και για να υπάρξει μια προετοιμασία των διαγωνισμών για την ανάπτυξη των θαλάσσιων αιολικών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα