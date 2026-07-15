Υπεράκτια αιολικά: Το δύσκολο παζλ του SPV – Γιατί εκκρεμεί η συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ

Μετά τη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού που αποτέλεσε ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τη σύνθεση και το μοντέλο λειτουργίας της – Στο επίκεντρο η χρηματοδότηση των πρώτων μελετών και η διασφάλιση της θεσμικής ουδετερότητας του νέου φορέα