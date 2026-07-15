Μητσοτάκης από βόρεια Εύβοια: Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027
Μητσοτάκης από βόρεια Εύβοια: Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027
Ευχαρίστησε τα κομματικά στελέχη για «τον αγώνα που θα δώσουν για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ» - «Στο τέλος της 4ετιας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα» είπε από το ΚΥ Ιστιαίας
Έμμεση αλλά σαφή απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για ενδεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τους Ωρεούς στη βόρεια Εύβοια όπου πραγματοποιεί περιοδεία, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027.
Απευθυνόμενος σε πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός τούς κάλεσε να βρίσκονται «στις επάλξεις» για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μία τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.
«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάσουν οι κάλπες.
«Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε, μάλιστα, τα κομματικά στελέχη για «τον αγώνα που θα δώσουν για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας».
Περνώντας στον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια, πέντε χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί υλοποιούνται στην πράξη.
«Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια», είπε, επισημαίνοντας ότι η περιοχή έχει πλέον ανακάμψει, καταγράφοντας μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και ανάπτυξη, χαμηλότερη ανεργία και αυξημένα εισοδήματα.
«Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, έχει περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όλη η ομιλία Μητσοτάκη στους Ωρεούς
Μετά τη μεγάλη φωτιά, πριν από πέντε χρόνια, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια.
Επισκέφτηκα πριν από λίγο το Κέντρο Υγείας στην Ιστιαία, όπου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Για πρώτη φορά -και να το ακούσετε αυτό-, για πρώτη φορά σε Κέντρο Υγείας φτιάξαμε μονάδα αιμοκάθαρσης. Και το κάναμε εδώ, στην Ιστιαία, στη βόρεια Εύβοια, για να αποδείξουμε ότι νοιαζόμαστε και σκεφτόμαστε όλους τους συμπολίτες μας.
Στη συνέχεια, έχουμε να πάμε να εγκαινιάσουμε έναν πολύ σημαντικό δρόμο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Χαίρομαι που η βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα.
Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Αλλά εμείς δεν σταματάμε. Τρέχουμε συνέχεια. Και το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε -προσέξτε-, δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας.
Είμαστε εδώ. Είμαστε παρόντες. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε -και σας λέω- ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Απευθυνόμενος σε πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός τούς κάλεσε να βρίσκονται «στις επάλξεις» για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μία τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της ΝΔ.
«Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάσουν οι κάλπες.
«Εμείς δεν σταματάμε και δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας. Είμαστε παρόντες, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα και στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες», σημείωσε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε, μάλιστα, τα κομματικά στελέχη για «τον αγώνα που θα δώσουν για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας».
Περνώντας στον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια, πέντε χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί υλοποιούνται στην πράξη.
«Εμείς μιλάμε με τα έργα μας και όχι με λόγια», είπε, επισημαίνοντας ότι η περιοχή έχει πλέον ανακάμψει, καταγράφοντας μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και ανάπτυξη, χαμηλότερη ανεργία και αυξημένα εισοδήματα.
«Πέντε χρόνια μετά τη μεγάλη φωτιά, οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται. Η Βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει, έχει περισσότερο τουρισμό και ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία και μεγαλύτερα εισοδήματα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Όλη η ομιλία Μητσοτάκη στους Ωρεούς
Μετά τη μεγάλη φωτιά, πριν από πέντε χρόνια, χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να δούμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις μας υλοποιούνται, διότι εμείς είμαστε εδώ για να μιλάμε με τα έργα μας και όχι με εύκολα λόγια.
Επισκέφτηκα πριν από λίγο το Κέντρο Υγείας στην Ιστιαία, όπου έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Για πρώτη φορά -και να το ακούσετε αυτό-, για πρώτη φορά σε Κέντρο Υγείας φτιάξαμε μονάδα αιμοκάθαρσης. Και το κάναμε εδώ, στην Ιστιαία, στη βόρεια Εύβοια, για να αποδείξουμε ότι νοιαζόμαστε και σκεφτόμαστε όλους τους συμπολίτες μας.
Στη συνέχεια, έχουμε να πάμε να εγκαινιάσουμε έναν πολύ σημαντικό δρόμο. Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα. Χαίρομαι που η βόρεια Εύβοια έχει ανακάμψει από τη μεγάλη φωτιά. Χαίρομαι γιατί βλέπω περισσότερο τουρισμό, περισσότερη ανάπτυξη, μικρότερη ανεργία, καλύτερα εισοδήματα.
Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας. Σας θέλω όλες και όλους έτοιμες και έτοιμους, στις επάλξεις, για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
Αλλά εμείς δεν σταματάμε. Τρέχουμε συνέχεια. Και το σημαντικότερο, δεν περιμένουμε -προσέξτε-, δεν περιμένουμε, όπως κάποιοι άλλοι, την προεκλογική περίοδο για να βρεθούμε κοντά στους συμπολίτες μας.
Είμαστε εδώ. Είμαστε παρόντες. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με αποτελεσματικότητα. Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες και σας λέμε -και σας λέω- ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους αγώνες που έχετε δώσει για την παράταξή μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον αγώνα που θα δώσετε για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία στη Νέα Δημοκρατία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
«Στο τέλος της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα»Νωρίτερα, το μήνυμα ότι στο τέλος της τετραετίας η κυβέρνηση θα παραδώσει «το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε η χώρα» έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, συνδέοντας την αναβάθμιση του ΕΣΥ με τη συνολικότερη προσπάθεια ανασυγκρότησης της βόρειας Εύβοιας.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται σε έργα που αλλάζουν τις δημόσιες δομές Υγείας και βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τους πολίτες.
«Το ΕΣΥ αλλάζει. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης επενδύονται προς όφελος της συνολικής του αναβάθμισης», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Στο τέλος αυτής της τετραετίας θα παραδώσουμε το καλύτερο Εθνικό Σύστημα Υγείας που είχε η χώρα».
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναβάθμισης αποτελεί η λειτουργία στην Ιστιαία της πρώτης μονάδας τεχνητού νεφρού σε Κέντρο Υγείας της χώρας. Η νέα μονάδα δίνει τη δυνατότητα σε νεφροπαθείς της Βόρειας Εύβοιας να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση κοντά στον τόπο κατοικίας τους, περιορίζοντας τις δύσκολες και χρονοβόρες μετακινήσεις προς νοσοκομεία άλλων περιοχών.
Παράλληλα, η λειτουργία μιας τόσο εξειδικευμένης υπηρεσίας σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενισχύει τον ρόλο των Κέντρων Υγείας και φέρνει κρίσιμες υπηρεσίες πιο κοντά στους κατοίκους της περιφέρειας.
Από την Ιστιαία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία αποκατάστασης της περιοχής, πέντε χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.
«Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια, ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση έσκυψε πάνω στα προβλήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά».
Ο πρωθυπουργός παρουσίασε τη νέα υγειονομική υποδομή ως μέρος της ευρύτερης προσπάθειας ανασυγκρότησης, η οποία δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά περιλαμβάνει νέες υποδομές, καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες και παρεμβάσεις που ενισχύουν την καθημερινότητα και την προοπτική της Βόρειας Εύβοιας.
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