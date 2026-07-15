Μητσοτάκης από βόρεια Εύβοια: Σας θέλω έτοιμους στις επάλξεις για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027

Ευχαρίστησε τα κομματικά στελέχη για «τον αγώνα που θα δώσουν για μία τρίτη αυτοδύναμη θητεία της ΝΔ» - « Στο τέλος της 4ετιας θα παραδώσουμε το καλύτερο ΕΣΥ που είχε η χώρα» είπε από το ΚΥ Ιστιαίας