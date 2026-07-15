Παρέμβαση της Εισαγγελίας για τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των έργων του Μετρό
Παρέμβαση της Εισαγγελίας για τις ρωγμές σε κτίρια της Κυψέλης λόγω των έργων του Μετρό
Παράλληλα σε σημερινή σύσκεψη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών αποφασίστηκε να διευθετηθεί η υπόθεση με τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα
Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν οι ρωγμές που εμφανίστηκαν σε κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες εξετάζεται εάν συνδέονται με τις εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.
Αναλυτικότερα, δόθηκε εντολή από τον από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με ρωγμές που προκλήθηκαν στα κτίρια.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται σε κτίρια και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενοίκους των πολυκατοικιών.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές με γνώση της πορείας του έργου, ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 παραμένει ακινητοποιημένος εδώ και περίπου 100 ημέρες, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για την ασφαλή επανεκκίνησή του. Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της υπόγειας διαδρομής του στην περιοχή της Κυψέλης, όταν καταγράφηκαν ρηγματώσεις σε κτίρια.
Πληροφορίες, οι οποίες πάντως μένει να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν ότι η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα τρία εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο μετροπόντικας σταμάτησε και κλήθηκαν ειδικοί από το εξωτερικό, οι οποίοι πρότειναν παρεμβάσεις στην κεφαλή του. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και το μηχάνημα τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η επανεκκίνησή του συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από νέες μετακινήσεις, με αποτέλεσμα ο μετροπόντικας να ακινητοποιηθεί εκ νέου.
Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιοι είναι πότε και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει σε λειτουργία το μηχάνημα, χωρίς να δημιουργηθούν νέες επιβαρύνσεις στα κτίρια της περιοχής. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ευθύνης, αλλά και του κόστους αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.
Για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα
Αναλυτικότερα, δόθηκε εντολή από τον από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Αριστείδη Κορέα για την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου, σχετικά με ρωγμές που προκλήθηκαν στα κτίρια.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και εάν προκύπτει επικινδυνότητα από τις εργασίες που τελούνται σε κτίρια και αν υπάρχει κίνδυνος για τους ενοίκους των πολυκατοικιών.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές με γνώση της πορείας του έργου, ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 παραμένει ακινητοποιημένος εδώ και περίπου 100 ημέρες, καθώς δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση για την ασφαλή επανεκκίνησή του. Το πρόβλημα εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της υπόγειας διαδρομής του στην περιοχή της Κυψέλης, όταν καταγράφηκαν ρηγματώσεις σε κτίρια.
Τι συνέβη με τον μετροπόντικα
Πληροφορίες, οι οποίες πάντως μένει να επιβεβαιωθούν, αναφέρουν ότι η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα τρία εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο μετροπόντικας σταμάτησε και κλήθηκαν ειδικοί από το εξωτερικό, οι οποίοι πρότειναν παρεμβάσεις στην κεφαλή του. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και το μηχάνημα τέθηκε εκ νέου σε λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η επανεκκίνησή του συνοδεύτηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από νέες μετακινήσεις, με αποτέλεσμα ο μετροπόντικας να ακινητοποιηθεί εκ νέου.
Το βασικό ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι αρμόδιοι είναι πότε και με ποιον τρόπο θα μπορέσει να επανέλθει σε λειτουργία το μηχάνημα, χωρίς να δημιουργηθούν νέες επιβαρύνσεις στα κτίρια της περιοχής. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της ευθύνης, αλλά και του κόστους αποκατάστασης των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.
Για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα
Παράλληλα, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών πραγματοποιήθηκε νέα σύσκεψη για την υπόθεση της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα, με στόχο να δρομολογηθεί η αποκομιδή των μπαζών που προέκυψαν από την κατάρρευση.
Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.
Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.
Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.
Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.
Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».
Ειδικότερα, στη σύσκεψη για τα μπάζα της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στα Πετράλωνα συμμετείχαν εκτός από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αριστείδη Κορέα, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς.
Τι αποφασίστηκεΗ σύσκεψη, διήρκησε μισή ώρα και αποφασίστηκε να δοθεί εισαγγελική παραγγελία στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προχωρήσει η αποκομιδή των μπάζων.
Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα και με την συνδρομή της περιφέρειας Αττικής εφόσον χρειαστεί προκειμένου να συλλεγούν τα μπάζα και να προχωρήσει το έργο των πραγματογνωμόνων οι οποίοι έχουν διοριστεί από την εισαγγελική αρχή για να διαπιστώσουν τα αίτια της κατάρρευσης της πολυκατοικίας.
Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτεςΜε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίνω, Χάρης Δούκας αναφέρει ότι ο Δήμος με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους, ενώ έκανε γνωστό ότι έθεσε το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.
Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:
«Στην περιοχή της Κυψέλης που πραγματοποιούνται εργασίες του μετρό, παρατηρήθηκαν επικίνδυνες ρωγμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών.
Ως αποτέλεσμα, πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
Έθεσα σήμερα το θέμα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος στη συνέχεια διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για αναζήτηση ευθυνών.
Παράλληλα, ζητώ συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη διοίκηση του Ελληνικού Μετρό.
Μάλιστα, υπάρχει ήδη προγραμματισμένη συζήτηση του σοβαρού αυτού θέματος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
Ο Δήμος Αθηναίων με κάθε νόμιμο μέσο θα προασπίσει τους πολίτες και την περιουσία τους».
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