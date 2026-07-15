Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της
ΕΛΛΑΔΑ
Πατήσια Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη ηλικιωμένο ζευγάρι

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, έχασε τη ζωή της. Ο ηλικιωμένος - περίπου 80 ετών - σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη κουζίνα του σπιτιού. Η ηλικιωμένη είχε τηλεφωνήσει στην οικιακή βοηθό και της είπε να έρθει στο σπίτι τους. Ωστόσο, εκείνη δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.



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Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της
Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.

UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

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