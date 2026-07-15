Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της
Τραγωδία στα Πατήσια: Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά σε διαμέρισμα, νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση ο σύζυγός της
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη γυναίκα από φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σκιάθου στα Πατήσια.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, έχασε τη ζωή της. Ο ηλικιωμένος - περίπου 80 ετών - σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη κουζίνα του σπιτιού. Η ηλικιωμένη είχε τηλεφωνήσει στην οικιακή βοηθό και της είπε να έρθει στο σπίτι τους. Ωστόσο, εκείνη δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής απεγκλώβισαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Η ηλικιωμένη, περίπου 75 χρονών, έχασε τη ζωή της. Ο ηλικιωμένος - περίπου 80 ετών - σύζυγός της νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο «Η Ελπίς».
Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη κουζίνα του σπιτιού. Η ηλικιωμένη είχε τηλεφωνήσει στην οικιακή βοηθό και της είπε να έρθει στο σπίτι τους. Ωστόσο, εκείνη δεν πρόλαβε να φτάσει εγκαίρως.
Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Λόγω της πυρκαγιάς διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου έως την οδό Πίνδου.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026
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