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Αύξηση 6,9% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Μάιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 6,9% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Μάιο

Τη μεγαλύτερη αύξηση είχε η Εκπαίδευση με 17,1%. Αντίθετα μείωση καταγράφηκε για τις επιχειρήσεις στον τομέα Ορυχεία και Λατομεία.

Αύξηση 6,9% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Μάιο
Αύξηση 6,9% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Μάιο εφέτος και ανήλθε σε 36.060.749 χιλ. ευρώ, έναντι των 33.739.531 χιλ. ευρώ τον Μάιο 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο 2025, παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Εκπαίδευση (17,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Ορυχεία και Λατομεία (22,7%).

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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