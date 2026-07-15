Στο κόκκινο το Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση, κάτω από τις 2.500 μονάδες - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Στο κόκκινο το Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί πτώση, κάτω από τις 2.500 μονάδες - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες
Διψήφια βουτιά για την CrediaBank, πέρασαν τα πακέτα ύψους 300 εκατ. ευρώ από το placement για το 16,7% που κατείχε η Thrivest - Άλμα και νέα ρεκόρ για τα διυλιστήρια
Σε πτωτικό έδαφος διατηρήθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να ανεβάζουν ταχύτητα στο δεύτερο μισό των συναλλαγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει ο Γενικός Δείκτης κάτω από το μέχρι πρότινος ισχυρό σημείο στήριξης των 2.500 μονάδων, ενώ ενδοσυνεδριακά παραβιάστηκε και το κρίσιμο τεχνικό όριο των 2.480 μονάδων.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 22,24 μονάδες ή -0,85% και έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.474,02 (χαμηλό ημέρας) και των 2.511,61 μονάδων (υψηλό ημέρας). Άνοδο +1,06% καταγράφει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +17,21% φέτος.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -2%. Διψήφια «βουτιά» κατέγραψε η CrediaBank, η οποία έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, μετά την πώληση του 16,7% από την Thrivest, μειώνοντας την «ψαλίδα» από την τιμή διάθεσης (0,9 ευρώ ανά μετοχή). Μεταξύ 13:33 και 13:42 πέρασαν τα πακέτα από το placement της CrediaBank. Πρόκειται για 11 πακέτα συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ (333,33 εκατ. τεμάχια). Από την άλλη πλευρά, νέο ράλι έκαναν τα διυλιστήρια πιάνοντας νέες κορυφές. Η Motor Oil έφτασε για πρώτη φορά στα 49 ευρώ και η HELLENiQ ENERGY έκλεισε πάνω από τα 12,5 ευρώ, σε νέο υψηλό 20ετίας.
Σε εγχώριο επίπεδο, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν το τοπίο στην αγορά. Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι η μέτοχός της, Thrivest, προχώρησε στην πώληση 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest υποχώρησε στο 24%. Στα 0,9 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξή του, ενώ η υπερκάλυψη ήταν τόσο ισχυρή ώστε το μέγεθος του placement αυξήθηκε κατά 20%, από τα 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης ήρθη η προηγούμενη δέσμευση μη πώλησης μετοχών (lock-up) διάρκειας 180 ημερών, η οποία είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου της CrediaBank, ενώ η Thrivest δεσμεύτηκε σε νέο lock-up 90 ημερών για το εναπομένον ποσοστό της. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε 47%. Το 70% των μετοχών κατέληξε σε κορυφαίους διεθνείς επενδυτές μακράς πνοής, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες καλύφθηκε μόλις λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Τόσο η ελληνική δημόσια προσφορά όσο και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση θα διαρκέσουν μέχρι αύριο (16/7) το απόγευμα. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Με σημερινή της ανακοίνωση η ElvalHalcor σημείωσε ότι «δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των 4,2 – 4,4 ευρώ ανά νέα μετοχή». Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος στοχεύει στην άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030.
Η Aktor παίρνει τη «σκυτάλη» των μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων. Η γενική συνέλευση του ομίλου πραγματοποιείται αύριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ την επόμενη εβδομάδα, για την οποία η ζήτηση είναι ήδη ισχυρή. Παράλληλα, δρομολογείται η έκδοση ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ. Μέρος των κεφαλαίων που άντλησε η Thrivest από την πώληση μετοχών της CrediaBank αναμένεται να κατευθυνθεί προς αυτή την ΑΜΚ.
Παράλληλα, η Jumbo πραγματοποιεί σήμερα τη γενική συνέλευση των μετόχων της με αντικείμενο την έγκριση συμπληρωματικού μερίσματος 0,7 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια διανομή στα 1,2 ευρώ, μαζί με το ήδη καταβληθέν 0,5 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens οι 6.893 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής αμοιβών σε ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Safe Bulkers ανέρχεται σε 101.833.473 μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/7) ο ΓΔ υποχώρησε κατά 22,24 μονάδες ή -0,85% και έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.474,02 (χαμηλό ημέρας) και των 2.511,61 μονάδων (υψηλό ημέρας). Άνοδο +1,06% καταγράφει το Χρηματιστήριο εντός του Ιουλίου, ενώ «τρέχει» με ρυθμό +17,21% φέτος.
Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν σήμερα οι τραπεζικές μετοχές, με τον κλαδικό δείκτη να χάνει πάνω από -2%. Διψήφια «βουτιά» κατέγραψε η CrediaBank, η οποία έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, μετά την πώληση του 16,7% από την Thrivest, μειώνοντας την «ψαλίδα» από την τιμή διάθεσης (0,9 ευρώ ανά μετοχή). Μεταξύ 13:33 και 13:42 πέρασαν τα πακέτα από το placement της CrediaBank. Πρόκειται για 11 πακέτα συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ (333,33 εκατ. τεμάχια). Από την άλλη πλευρά, νέο ράλι έκαναν τα διυλιστήρια πιάνοντας νέες κορυφές. Η Motor Oil έφτασε για πρώτη φορά στα 49 ευρώ και η HELLENiQ ENERGY έκλεισε πάνω από τα 12,5 ευρώ, σε νέο υψηλό 20ετίας.
Στο επίκεντρο CrediaBank, ElvalHalcor, Aktor και JumboΕικόνα δύο ταχυτήτων παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές. Από τη μία πλευρά, η αποκλιμάκωση του αμερικανικού πληθωρισμού και η θετική εικόνα των τεχνολογικών μετοχών προσφέρουν στηρίγματα. Από την άλλη, οι γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να λειτουργούν ανασταλτικά. Πάντως, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή τελών 20% στα Στενά του Ορμούζ, προκρίνοντας ένα σχέδιο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Κόλπου, παρέχει μία σχετική ανακούφιση στις αγορές.
Σε εγχώριο επίπεδο, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν το τοπίο στην αγορά. Η CrediaBank ανακοίνωσε ότι η μέτοχός της, Thrivest, προχώρησε στην πώληση 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, μέσω της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book building), η οποία ξεκίνησε μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 14ης Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το ποσοστό συμμετοχής της Thrivest υποχώρησε στο 24%. Στα 0,9 ευρώ ανά μετοχή το τίμημα. Το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξή του, ενώ η υπερκάλυψη ήταν τόσο ισχυρή ώστε το μέγεθος του placement αυξήθηκε κατά 20%, από τα 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Για την πραγματοποίηση της μεταβίβασης ήρθη η προηγούμενη δέσμευση μη πώλησης μετοχών (lock-up) διάρκειας 180 ημερών, η οποία είχε συμφωνηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου της CrediaBank, ενώ η Thrivest δεσμεύτηκε σε νέο lock-up 90 ημερών για το εναπομένον ποσοστό της. Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής αυξάνει την ελεύθερη διασπορά (free float) της CrediaBank από 30% σε 47%. Το 70% των μετοχών κατέληξε σε κορυφαίους διεθνείς επενδυτές μακράς πνοής, ενισχύοντας περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της CrediaBank στις διεθνείς αγορές.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ElvalHalcor, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες καλύφθηκε μόλις λίγες ώρες μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών. Τόσο η ελληνική δημόσια προσφορά όσο και η διεθνής ιδιωτική τοποθέτηση θα διαρκέσουν μέχρι αύριο (16/7) το απόγευμα. Η τελική τιμή διάθεσης θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών. Με σημερινή της ανακοίνωση η ElvalHalcor σημείωσε ότι «δεδομένης της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών την 14 Ιουλίου 2026, η προσφορά αναμένεται να λάβει χώρα σε τιμή εντός του εύρους των 4,2 – 4,4 ευρώ ανά νέα μετοχή». Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος στοχεύει στην άντληση περίπου 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού του προγράμματος για την περίοδο 2026-2030.
Η Aktor παίρνει τη «σκυτάλη» των μεγάλων κεφαλαιακών κινήσεων. Η γενική συνέλευση του ομίλου πραγματοποιείται αύριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ την επόμενη εβδομάδα, για την οποία η ζήτηση είναι ήδη ισχυρή. Παράλληλα, δρομολογείται η έκδοση ομολόγου έως 300 εκατ. ευρώ. Μέρος των κεφαλαίων που άντλησε η Thrivest από την πώληση μετοχών της CrediaBank αναμένεται να κατευθυνθεί προς αυτή την ΑΜΚ.
Παράλληλα, η Jumbo πραγματοποιεί σήμερα τη γενική συνέλευση των μετόχων της με αντικείμενο την έγκριση συμπληρωματικού μερίσματος 0,7 ευρώ ανά μετοχή, ανεβάζοντας τη συνολική ετήσια διανομή στα 1,2 ευρώ, μαζί με το ήδη καταβληθέν 0,5 ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής έχει οριστεί η Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Τέλος, εισήχθησαν σήμερα προς διαπραγμάτευση στην Euronext Athens οι 6.893 νέες μετοχές της Safe Bulkers, που προέκυψαν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Οι νέες μετοχές εκδόθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος παροχής αμοιβών σε ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Safe Bulkers ανέρχεται σε 101.833.473 μετοχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα