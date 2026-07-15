Λευκός καπνός στη Super League: Ο Αλαφούζος πρόεδρος φέτος, ο Μαρινάκης την επόμενη χρονιά

Βρέθηκε λύση στο διοικητικό αδιέξοδο της Super League στην τρίτη και κρίσιμη συνεδρίαση του ΔΣ - Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Λίγκας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, οπότε και θα τον διαδεχθεί (μέχρι 30/6/2028) ο Βαγγέλης Μαρινάκης





Η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης την Τρίτη (14/7), παρόλο που αρχικά είχε απορριφθεί από την πλευρά του Ολυμπιακού, έγινε εν τέλει αποδεκτή και ο



Οι πρόεδροι στην ιστορία του Συνεταιρισμού είναι οι εξής:





2007-2008: Γιάννης Βαρδινογιάννης

2008-2009: Κώστας Πηλαδάκης



2009-2010: Νίκος Πατέρας

2010-2011: Βαγγέλης Μαρινάκης

Κλείσιμο

2012-2013: Γιάννης Μώραλης

2013-2014: Γιάννης Μώραλης

2014-2015: Τάκης Αγραφιώτης

Από το αδιέξοδο με τις δύο άκαρπες εκλογικές διαδικασίες (που είχαν το ίδιο αποτέλεσμα με την ψηφοφορία να είναι στο 7-7) στην συναίνεση που θέλει τους διοικητικούς ηγέτες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού να εναλλάσσονται στην προεδρία της Λίγκας.Η πρόταση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης την Τρίτη (14/7), παρόλο που αρχικά είχε απορριφθεί από την πλευρά του Ολυμπιακού, έγινε εν τέλει αποδεκτή και ο Γιάννης Αλαφούζος ξεκινά άμεσα τη δική του θητεία με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να τον διαδέχεται το καλοκαίρι του 2027.2006-2007: Πέτρος Κόκκαλης2007-2008: Γιάννης Βαρδινογιάννης2008-2009: Κώστας Πηλαδάκης2009-2010: Νίκος Θανόπουλος2009-2010: Νίκος Πατέρας2010-2011: Βαγγέλης Μαρινάκης2011-2012: Απόστολος Παπουτσάκης2012-2013: Γιάννης Μώραλης2013-2014: Γιάννης Μώραλης2014-2015: Τάκης Αγραφιώτης

2014-2016: Γιώργος Μποροβήλος

2016-2018: Γιώργος Στράτος

2018-2019: Βαγγέλης Μπαταγιάννης

2018-2020: Μηνάς Λυσάνδρου

2020-2021: Λεωνίδας Μπουτσικάρης

2021-2022: Γιώργος Μποροβηλος

2022-2024: Βαγγέλης Μαρινάκης

2023-: Μηνάς Λυσάνδρου

2024 -2026: Βαγγέλης Μαρινάκης

2026 - 2027: Γιάννης Αλαφούζος

2027-2028: Βαγγέλης Μαρινάκης



Αναλυτικά, τα όσα είπε ο κ. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στη Γενική Συνέλευση της Λίγκας: «Θα ήθελα στο ξεκίνημα της διαδικασίας να πω μερικά πράγματα για όσα έχουν συμβεί και για την εξέλιξη των εκλογών.



Μετά τις δυο πρώτες άκαρπες διαδικασίες, έκανα μια πρόταση μέσης λύσης, να εκλέξουμε ως Πρόεδρο της Λίγκας για τα επόμενα δύο χρόνια έναν άνθρωπο, ο οποίος να είναι κοινής αποδοχής και μάλιστα πρότεινα ενδεικτικά την κυρία Κοξένογλου από τον Ατρόμητο, τον κύριο Λυσάνδρου από την ΑΕΚ και τον κύριο Μποροβήλο από τον Αστέρα.



Η επιλογή είχε ξεκάθαρα να κάνει με το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εμπειρία στη διοίκηση του συνεταιρισμού στο παρελθόν και όλοι με θετικό πρόσημο.



Φυσικά θα μπορούσα να ακούσουμε και οποιαδήποτε άλλη πρόταση από άλλες ομάδες για Πρόεδρο κοινής αποδοχής, που να έχει την ικανότητα και την γνώση για να ανταποκριθεί στην θέση του Προέδρου.



Μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η ΑΕΚ έσπευσε να αρνηθεί μια τέτοια υποψηφιότητα. Οι φίλαθλοι όλων των ομάδων και κυρίως των ΜΕΓΑΛΩΝ δεν θέλουν προφανώς τις ομάδες τους δεκανίκια, τις θέλουν πρωτοπόρες σε όλα τα επίπεδα, αλλά τέλος πάντων αυτό αποφάσισε η ΑΕΚ, το σέβομαι.



Πέρα από τις προτάσεις, η διαδικασία έχει ήδη αμαυρωθεί και εκφυλιστεί! Με πολιτικές πιέσεις, εκβιασμούς επανειλημμένες φορές από το Μαξίμου και την κυβέρνηση σε ομάδες για να ψηφίσουν το συνεργάτη της κυβέρνησης, τον κύριο Αλαφούζο.



Από τον κ. Σαββίδη του ΠΑΟΚ που έκανε τον υπεύθυνο καμπάνιας του Αλαφούζου και του Παναθηναϊκού, στέλνοντας ακόμα και γραπτά μηνύματα σε ομάδες, όπου ζητούσε επιτακτικά να ψηφίσουν τον κύριο Αλαφούζο και σε μερικές περιπτώσεις θα καλυπτόταν και το μπάτζετ των ομάδων τους αν ήταν καλά παιδιά!



Τα παραπάνω τα καταγγέλλω, τα θεωρώ τραγικά για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο.



Την ίδια πίεση από τον Ιβάν Σαββίδη είχε και ο Πρόεδρος της ΕΠΟ, όπως μας έχει ενημερώσει ο ίδιος, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος τελικά ενέδωσε στις πιέσεις και έφερε μια προσυνεννοημένη και στημένη πρόταση εδώ, ώστε να βρει δικαιολογία να ψηφίσει τον κύριο Αλαφούζο ο εκπρόσωπος της ΕΠΟ.



Αυτό απαγορεύεται, δεν έχει συμβεί ΠΟΤΕ.



Τους καλώ και τώρα, την ύστατη στιγμή να μην κάνουν αυτό το λάθος. Να μην γίνει αυτό το πραξικόπημα από την ΕΠΟ και τον κύριο Γκαγκάτση, να μην αμαυρώσει και αλλοιώσει με την ψήφο το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας.



Και θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη του συνεταιρισμού για την πρόθεση της ΕΠΟ να ορίσει Πρόεδρο στην Σούπερ Λιγκ.

Κάτι τόσο κόντρα στη δημοκρατική και θεσμική λογική. Ο καθένας μας, ο Κομπότης, ο Μπέος, ο Αλαφούζος, ο Ηλιόπουλος θέλουν να μπορούν να εκλέξουν οι ίδιοι τον Πρόεδρο, ένα από εμάς, όχι να το κρίνει η ΕΠΟ.



Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει Πρόεδρο της Σούπερ Λιγκ.



Η θέση μου ήταν ξεκάθαρη για το λόγο που δεν θέλω τον κύριο Αλαφούζο Πρόεδρο του συνεταιρισμού. Είναι ένας άνθρωπος που στο ποδόσφαιρο έχει μόνον αποτυχίες και τίποτα άλλο. Το ίδιο και στο κανάλι ουραγός και τα Media με τραγικά αποτελέσματα. Δε θέλω την ίδια τύχη στον συνεταιρισμό.



Επειδή δε συμφωνείτε να πάμε σε πρόσωπο κοινής αποδοχής και για να μη γίνει το πραξικόπημα της ΕΠΟ, εγώ θα είμαι και πάλι υποψήφιος όπως και ο κύριος Αλαφούζος, προτείνω σε περίπτωση ισοπαλίας να γίνει κλήρωση και η ΕΠΟ να ψηφίσει λευκό.



Δεν επιτρέπεται η ΕΠΟ να εκλέξει Πρόεδρο, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ».





