CrediaBank: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για την ιδιωτική τοποθέτηση – Στο 24% η Thrivest, αυξάνεται το free float στο 47%
CrediaBank: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για την ιδιωτική τοποθέτηση – Στο 24% η Thrivest, αυξάνεται το free float στο 47%
Περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (long-only), στοιχείο που ενισχύει τη μετοχική βάση της τράπεζας και βελτιώνει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές
Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα έστειλε η επιτυχής ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης (Accelerated Book Building – ABB) μετοχών της CrediaBank, μέσω της οποίας η βασική μέτοχος Thrivest Holding Ltd διέθεσε 333.333.333 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Μετά τη συναλλαγή, η συμμετοχή της Thrivest διαμορφώνεται στο 24%, ενώ η ίδια παραμένει ο μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος της τράπεζας.
Η συναλλαγή δεν αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, η CrediaBank δεν εισπράττει έσοδα από την τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) που εκδηλώθηκε από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only funds). Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, με τη συμμετοχή και κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip anchor investors).
Ενδεικτικό του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι ότι το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση επέτρεψε, μάλιστα, την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
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Η συναλλαγή δεν αφορά αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, ως εκ τούτου, η CrediaBank δεν εισπράττει έσοδα από την τοποθέτηση, καθώς πρόκειται για διάθεση υφιστάμενων μετοχών από τον βασικό μέτοχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία ενεργοποιήθηκε μετά από έντονο ενδιαφέρον (reverse enquiries) που εκδηλώθηκε από διεθνείς μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές (long-only funds). Η βολιδοσκόπηση της αγοράς (wall-crossing) αποκάλυψε ζήτηση που υπερέβαινε σημαντικά το μέγεθος της συναλλαγής, με τη συμμετοχή και κορυφαίων θεσμικών επενδυτών υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (blue-chip anchor investors).
Ενδεικτικό του επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι ότι το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη της διαδικασίας και έκλεισε με υπερκάλυψη πολλαπλάσια του ζητούμενου ποσού. Η ισχυρή διεθνής ζήτηση επέτρεψε, μάλιστα, την αύξηση του μεγέθους της συναλλαγής κατά 20%, από τα αρχικά 250 εκατ. ευρώ στα 300 εκατ. ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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