CrediaBank: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για την ιδιωτική τοποθέτηση – Στο 24% η Thrivest, αυξάνεται το free float στο 47%

Περίπου το 70% της κατανομής κατευθύνθηκε σε μακροπρόθεσμα επενδυτικά χαρτοφυλάκια (long-only), στοιχείο που ενισχύει τη μετοχική βάση της τράπεζας και βελτιώνει την εικόνα της στις διεθνείς αγορές