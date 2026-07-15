Οι Έλληνες εφοπλιστές απέναντι στους «αόρατους» κινδύνους του Ορμούζ: Η νέα πολεμική πραγματικότητα αλλάζει τους κανόνες της ναυσιπλοΐας
Οι Έλληνες εφοπλιστές απέναντι στους «αόρατους» κινδύνους του Ορμούζ: Η νέα πολεμική πραγματικότητα αλλάζει τους κανόνες της ναυσιπλοΐας
Η κλιμάκωση ΗΠΑ - Ιράν μετατρέπει κάθε ταξίδι στον Περσικό Κόλπο σε άσκηση διαχείρισης κινδύνου
Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν φέρνει την ελληνική ναυτιλία αντιμέτωπη με ένα περιβάλλον που θυμίζει τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ναυτικής ιστορίας.
Για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και διατηρούν καθημερινή παρουσία στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο. Έχει εξελιχθεί σε μια ζώνη υψηλού επιχειρησιακού κινδύνου, όπου κάθε απόφαση μπορεί να κρίνει την ασφάλεια πληρωμάτων, πλοίων και φορτίων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, δεν είναι μόνο οι πύραυλοι ή οι επιθέσεις κατά πλοίων. Είναι οι λεγόμενοι «αόρατοι κίνδυνοι» που πολλαπλασιάζονται όσο βαθαίνει η σύγκρουση: ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης, αιφνιδιαστικές αλλαγές στους κανόνες διέλευσης, στρατιωτικές οδηγίες που μεταβάλλονται μέσα σε λίγες ώρες και ένα επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο η εικόνα της προηγούμενης ημέρας μπορεί να έχει ήδη ξεπεραστεί.
Για πολλές ελληνικές εταιρείες, ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού δεν γίνεται πλέον εβδομάδες πριν από τον απόπλου. Αναθεωρείται καθημερινά, ακόμη και λίγες ώρες πριν το πλοίο προσεγγίσει την περιοχή. Οι ειδικοί της EOS Risk Group επισημαίνουν ότι η φύση της απειλής έχει αλλάξει.
Εκτός από τις πυραυλικές επιθέσεις ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυξάνονται οι περιπτώσεις ηλεκτρονικού πολέμου. Τα περιστατικά GPS και GNSS spoofing ή jamming εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, με αποτέλεσμα τα συστήματα πλοήγησης να εμφανίζουν λανθασμένη θέση του πλοίου ή ακόμη και να παύουν να λειτουργούν αξιόπιστα. Η κρίση ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, που διαχειρίζονται τον μεγαλύτερο στόλο δεξαμενόπλοιων στον κόσμο και διατηρούν καθημερινή παρουσία στον Περσικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ δεν αποτελεί πλέον απλώς έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο. Έχει εξελιχθεί σε μια ζώνη υψηλού επιχειρησιακού κινδύνου, όπου κάθε απόφαση μπορεί να κρίνει την ασφάλεια πληρωμάτων, πλοίων και φορτίων.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, δεν είναι μόνο οι πύραυλοι ή οι επιθέσεις κατά πλοίων. Είναι οι λεγόμενοι «αόρατοι κίνδυνοι» που πολλαπλασιάζονται όσο βαθαίνει η σύγκρουση: ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης, αιφνιδιαστικές αλλαγές στους κανόνες διέλευσης, στρατιωτικές οδηγίες που μεταβάλλονται μέσα σε λίγες ώρες και ένα επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο η εικόνα της προηγούμενης ημέρας μπορεί να έχει ήδη ξεπεραστεί.
Για πολλές ελληνικές εταιρείες, ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού δεν γίνεται πλέον εβδομάδες πριν από τον απόπλου. Αναθεωρείται καθημερινά, ακόμη και λίγες ώρες πριν το πλοίο προσεγγίσει την περιοχή. Οι ειδικοί της EOS Risk Group επισημαίνουν ότι η φύση της απειλής έχει αλλάξει.
Εκτός από τις πυραυλικές επιθέσεις ή τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, αυξάνονται οι περιπτώσεις ηλεκτρονικού πολέμου. Τα περιστατικά GPS και GNSS spoofing ή jamming εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα, με αποτέλεσμα τα συστήματα πλοήγησης να εμφανίζουν λανθασμένη θέση του πλοίου ή ακόμη και να παύουν να λειτουργούν αξιόπιστα. Η κρίση ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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