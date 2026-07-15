«Πρόκειται για το τέλος της πολιτικής μου διαδρομής», δήλωσε ο Στάρμερ πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία

Κατά τη διάρκεια της 50λεπτης συνεδρίασης, οι συνήθεις πολιτικές αντιπαραθέσεις περιορίστηκαν, καθώς βουλευτές από όλα τα κόμματα απέτισαν φόρο τιμής στον απερχόμενο πρωθυπουργό, που θα παραδώσει την εξουσία στον Άντι Μπέρναμ την Δευτέρα





Ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε στους









"This is the end of my political journey."



Watch Keir Starmer's emotional farewell at PMQs. pic.twitter.com/Amo7G6gVr4 — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) July 15, 2026





Καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα της



Η βουλευτής των Εργατικών Κάρολιν Χάρις δήλωσε με δάκρυα στα μάτια ότι «κάθε μέρα βλέπουμε την αξιοπρέπεια και το θάρρος του να λάμπουν».



Κλείσιμο



Η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, απέφυγε να ασκήσει έντονη κριτική στον απολογισμό του Στάρμερ και αντίθετα επαίνεσε τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία και τη φιλία του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Ωστόσο, εξαπέλυσε αιχμές κατά των βουλευτών των Εργατικών και του διαδόχου του, ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση, όπως είχε συμβεί και σε όλες τις συνεδριάσεις των PMQs μετά την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο τον προηγούμενο μήνα.



Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε τον Στάρμερ «γνήσιο πατριώτη» και τόνισε ότι συνεργάστηκε με βουλευτές από όλα τα κόμματα.



Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι πρόκειται για «το τέλος της πολιτικής μου διαδρομής» κατά τη διάρκεια της τελευταίας του συνεδρίασης των Prime Minister's Questions (PMQs), πριν αποχωρήσει από την πρωθυπουργία.Ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε στους βουλευτές ότι είναι «περήφανος για όλα όσα πέτυχε» και ότι αυτή είναι «η ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας».Κατά τη διάρκεια της 50λεπτης συνεδρίασης, οι συνήθεις πολιτικές αντιπαραθέσεις περιορίστηκαν, καθώς βουλευτές από όλα τα κόμματα απέτισαν φόρο τιμής στον απερχόμενο πρωθυπουργό, αντάλλαξαν αστεία και μοιράστηκαν προσωπικές ιστορίες.Ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του συγκινήθηκαν, με τον Στάρμερ να ευχαριστεί το προσωπικό του, λέγοντας ότι ήταν «έτοιμοι να περάσουν μέσα από τη φωτιά» για εκείνον, σύμφωνα με το BBC Καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα της Βουλής των Κοινοτήτων , καταχειροκροτήθηκε όρθιος από τους βουλευτές των Εργατικών, αλλά και από πολλούς της αντιπολίτευσης, ενώ η οικογένειά του παρακολουθούσε από τα θεωρεία. Η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη.Η βουλευτής των Εργατικών Κάρολιν Χάρις δήλωσε με δάκρυα στα μάτια ότι «κάθε μέρα βλέπουμε την αξιοπρέπεια και το θάρρος του να λάμπουν».Ο Στάρμερ αναμένεται να παραδώσει την εξουσία στον Άντι Μπέρναμ τη Δευτέρα, αφού ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ επικυρωθεί ως νέος ηγέτης των Εργατικών σε ειδικό συνέδριο του κόμματος την Παρασκευή.Η αρχηγός των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, απέφυγε να ασκήσει έντονη κριτική στον απολογισμό του Στάρμερ και αντίθετα επαίνεσε τη στάση του απέναντι στην Ουκρανία και τη φιλία του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.Ωστόσο, εξαπέλυσε αιχμές κατά των βουλευτών των Εργατικών και του διαδόχου του, ο οποίος απουσίαζε από τη συνεδρίαση, όπως είχε συμβεί και σε όλες τις συνεδριάσεις των PMQs μετά την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο τον προηγούμενο μήνα.Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, χαρακτήρισε τον Στάρμερ «γνήσιο πατριώτη» και τόνισε ότι συνεργάστηκε με βουλευτές από όλα τα κόμματα.

Στα θεωρεία βρίσκονταν και αρκετοί προσκεκλημένοι του πρωθυπουργού, μεταξύ των οποίων άνθρωποι που είχε γνωρίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ντάουνινγκ Στριτ.



Απευθυνόμενος σε αυτούς είπε:

«Σε όλους όσοι βρίσκονται στα θεωρεία και των οποίων η ζωή άλλαξε ή βελτιώθηκε χάρη σε αυτή την κυβέρνηση των Εργατικών, αλλά και σε όλους όσοι σε ολόκληρη τη χώρα δυσκολεύονται να ακουστούν ή να γίνουν ορατοί, εσείς είστε ο λόγος που μπήκα στην πολιτική».



Παρά το γεγονός ότι αποχωρεί ύστερα από πίεση βουλευτών του κόμματός του, μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη των Εργατικών, ο Στάρμερ έγινε δεκτός με θερμό χειροκρότημα από τους βουλευτές του.



Όπως συμβαίνει συχνά στην τελευταία εμφάνιση ενός πρωθυπουργού στα PMQs, το κλίμα ήταν πιο ήπιο και ανάλαφρο, με πολλά αστεία για τις ελπίδες της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και για τη συμπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον.



Η συνεδρίαση ξεκίνησε πάντως σε βαρύ κλίμα, καθώς ο Στάρμερ απέτισε φόρο τιμής στην πρώην βουλευτή Αν Γουίντεκομπ, σημειώνοντας ότι είναι «ανατριχιαστικό» πως κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής του θητείας δολοφονήθηκαν τρεις εν ενεργεία ή πρώην βουλευτές.



Η Μπάντενοχ χαρακτήρισε τη Γουίντεκομπ γυναίκα «υψηλών αρχών» με «μοναδική αίσθηση του χιούμορ».



Στη συνέχεια ρώτησε γιατί ο Άντι Μπέρναμ δεν θα απαντήσει σε ερωτήσεις στη Βουλή πριν από τις θερινές διακοπές του Κοινοβουλίου, κατηγορώντας τον ότι «το βάζει στα πόδια».



Η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της την Πέμπτη για το θερινό διάλειμμα, επομένως ο Μπέρναμ δεν αναμένεται να συμμετάσχει σε συνεδρίαση PMQs πριν από τον Σεπτέμβριο.



Η Μπάντενοχ προειδοποίησε επίσης ότι η αλλαγή πρωθυπουργού δεν αποτελεί «μαγική λύση» και ότι «τα προβλήματα των Εργατικών μόλις αρχίζουν».



Όταν ρωτήθηκε αν έχει κάποια συμβουλή για τον διάδοχό του, ο Στάρμερ απάντησε ότι θα του προσφέρει «ολόψυχη στήριξη», προσθέτοντας:

«Θα δώσω τις συμβουλές μου ιδιωτικά, αν μου ζητηθούν, όχι δημόσια όταν δεν μου ζητηθούν».



Ευχαρίστησε επίσης την Κέμι Μπάντενοχ για τη στήριξή της μετά τον θάνατο του αδελφού του και ύστερα από την εμπρηστική επίθεση στο οικογενειακό του σπίτι.



Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, γεγονός που οδήγησε σε αρκετές χιουμοριστικές αναφορές στον αγώνα.



Ο συντηρητικός βουλευτής Γκρέιαμ Στιούαρτ αστειεύτηκε ότι ο πρωθυπουργός δέχθηκε «κόκκινη κάρτα» από «400 κακούς διαιτητές».



Ο φιλελεύθερος δημοκράτης βουλευτής Γουίλ Φόρστερ τον ρώτησε αν η τελευταία του πράξη ως πρωθυπουργός θα είναι να κηρύξει τραπεζική αργία, εφόσον η Αγγλία κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.



Ο Στάρμερ απάντησε ότι δεν θέλει να «γκαντεμιάσει» την ομάδα και πρότεινε να τον ξαναρωτήσει την Κυριακή.



Έγιναν επίσης αρκετές αναφορές στη συμπληρωματική εκλογή στο Κλάκτον, η οποία προκηρύχθηκε μετά την παραίτηση του ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.



Τα μεγάλα κόμματα αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στην εκλογική αναμέτρηση, κατηγορώντας τον Φάρατζ ότι επιχειρεί ένα πολιτικό επικοινωνιακό τέχνασμα, καθώς διεκδικεί ξανά την ίδια έδρα.



Ο Στάρμερ αστειεύτηκε λέγοντας στους ψηφοφόρους του Κλάκτον να «ρίξουν την ψήφο τους στον κάδο απορριμμάτων».



Ο Εντ Ντέιβι είπε ότι δεν μπορεί να στηρίξει «αστείες φιγούρες με γελοίες πολιτικές», προσθέτοντας ότι γι' αυτό στηρίζει τον σατιρικό υποψήφιο Count Binface.



Ο βουλευτής του Reform UK, Ντάνι Κρούγκερ, απάντησε ότι «ένας κωμικός με έναν κάδο απορριμμάτων στο κεφάλι αποτελεί κατάλληλο υποκατάστατο των μεγάλων κομμάτων».