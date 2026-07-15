Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές – Πέρασαν πακέτα 300 εκατ. ευρώ στην CrediaBank
Χρηματιστήριο: Ανεβάζουν ταχύτητα οι πωλητές – Πέρασαν πακέτα 300 εκατ. ευρώ στην CrediaBank
Πτώση για την CrediaBank στον απόηχο της πώλησης του 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου από την Thrivest - Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η ElvalHalcor, η Aktor και η Jumbo
UPD:
Πτωτικά κινείται το Χρηματιστήριο Αθηνών για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με τους πωλητές να ανεβάζουν ταχύτητα όσο περνά η ώρα. Η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά δείχνει να χάνει προς το παρόν τη «μάχη» για τη διατήρηση των 2.500 μονάδων, την ώρα που το διεθνές κλίμα παραμένει ρευστό και οι εταιρικές εξελίξεις μονοπωλούν το ενδιαφέρον.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,09% και διαπραγματεύεται στις 2.480,70 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.479,02 μονάδες. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.511,61 μονάδες. «Βουτιά» άνω του -9% καταγράφει η CrediaBank, η οποία κινείται γύρω από το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, μετά την πώληση του 16,7% από την Thrivest. Μεταξύ 13:33 και 13:42 πέρασαν τα πακέτα από το placement της CrediaBank. Πρόκειται για 11 πακέτα συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ (333,33 εκατ. τεμάχια – αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου), τα οποία άλλαξαν χέρια στην τιμή του 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), οδεύοντας προς νέες κορυφές.
Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές. Από τη μία πλευρά, η αποκλιμάκωση του αμερικανικού πληθωρισμού και η θετική εικόνα των τεχνολογικών μετοχών προσφέρουν στηρίγματα. Από την άλλη, οι γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να λειτουργούν ανασταλτικά. Πάντως, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή τελών 20% στα Στενά του Ορμούζ, προκρίνοντας ένα σχέδιο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Κόλπου, παρέχει μία σχετική ανακούφιση στις αγορές.
Σε εγχώρια βάση, η τεχνική εικόνα παραμένει θετική. Η επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2.480 μονάδων διατηρεί σε ισχύ τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση, με τις πλησιέστερες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 2.520 και τις 2.540 μονάδες. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν το τοπίο στην αγορά.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (15/7) ο ΓΔ υποχωρεί κατά -1,09% και διαπραγματεύεται στις 2.480,70 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.479,02 μονάδες. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.511,61 μονάδες. «Βουτιά» άνω του -9% καταγράφει η CrediaBank, η οποία κινείται γύρω από το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ, μετά την πώληση του 16,7% από την Thrivest. Μεταξύ 13:33 και 13:42 πέρασαν τα πακέτα από το placement της CrediaBank. Πρόκειται για 11 πακέτα συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ (333,33 εκατ. τεμάχια – αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου), τα οποία άλλαξαν χέρια στην τιμή του 0,9 ευρώ ανά μετοχή. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY), οδεύοντας προς νέες κορυφές.
Εικόνα δύο ταχυτήτων παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές. Από τη μία πλευρά, η αποκλιμάκωση του αμερικανικού πληθωρισμού και η θετική εικόνα των τεχνολογικών μετοχών προσφέρουν στηρίγματα. Από την άλλη, οι γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να λειτουργούν ανασταλτικά. Πάντως, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την απειλή για επιβολή τελών 20% στα Στενά του Ορμούζ, προκρίνοντας ένα σχέδιο εμπορικών και επενδυτικών συμφωνιών με τα κράτη του Κόλπου, παρέχει μία σχετική ανακούφιση στις αγορές.
Σε εγχώρια βάση, η τεχνική εικόνα παραμένει θετική. Η επιβεβαίωση της κρίσιμης στήριξης των 2.480 μονάδων διατηρεί σε ισχύ τη βραχυπρόθεσμη ανοδική τάση, με τις πλησιέστερες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 2.520 και τις 2.540 μονάδες. Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στις σημαντικές επιχειρηματικές διεργασίες που αναδιαμορφώνουν το τοπίο στην αγορά.
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UPD:
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