«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
Κατά 10 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», φτάνοντας πλέον τα 76 εκατ. ευρώ, ενώ παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων.
Ειδικότερα, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.
Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»
Ειδικότερα, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.
Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:
Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα