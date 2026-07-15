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«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
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«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος

Αυξήθηκε ο προϋπολογισμός για το «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος
Κατά 10 εκατ. ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», φτάνοντας πλέον τα 76 εκατ. ευρώ, ενώ παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η πρόσθετη χρηματοδότηση κατανέμεται σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων να κατευθύνεται στην επιδότηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και δικύκλων.

Αύξηση προϋπολογισμού και παράταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»


Ειδικότερα, με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 115362/14.07.2026 (Β΄ 4349), αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος», ο οποίος πλέον ανέρχεται σε 76 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Παράταση του προγράμματος


Επιπλέον, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι εξαντληθούν νωρίτερα.
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