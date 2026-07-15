Η νέα ευκαιρία για την αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό περνά από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια

«Να μη χαθεί κι άλλη ευκαιρία», ζητούν οι φορείς. Τις προτάσεις του αεροπορικού οικοσυστήματος, ενόψει του διαγωνισμού για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασε το ICC Ελλάς, μέσω του νεοϊδρυθέντος Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ενωση Πιλότων