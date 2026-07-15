Η νέα ευκαιρία για την αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό περνά από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
Η νέα ευκαιρία για την αεροπορία και τον αεροπορικό τουρισμό περνά από τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια
«Να μη χαθεί κι άλλη ευκαιρία», ζητούν οι φορείς. Τις προτάσεις του αεροπορικού οικοσυστήματος, ενόψει του διαγωνισμού για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια παρουσίασε το ICC Ελλάς, μέσω του νεοϊδρυθέντος Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ενωση Πιλότων
Μία χαμένη ευκαιρία που απορρέει από έναν τζίρο πάνω από 100 δισ. ευρώ, όσο είναι ο τζίρος της γενικής αεροπορίας στην Ευρώπη, από τον οποίο δεν έχει ουσιαστικά μερίδιο η Ελλάδα λόγω διαχρονικών γραφειοκρατικών, τεχνικών και οικονομικών αγκυλώσεων αποτελεί ο αεροπορικός τουρισμός για τη χώρα μας.
«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μία χώρα που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου τουρισμού και από την άλλη πλευρά, εδώ και χρόνια, να μην μπορεί να θέσει το πλαίσιο για τον αεροπορικό τουρισμό», δήλωσαν χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) και ο πρόεδρος κ. Πέτρος Δούκας μέσω του νεοϊδρυθέντος Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων. Η συζήτηση είναι σε αυτή τη συγκυρία πιο επίκαιρη από ποτέ, όπως αναφέρθηκε χθες εν όψει και των διαγωνιστικών διαδικασιών για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων με τους φορείς του κλάδου να ζητούν να συμπεριληφθούν στις σχετικές συμβάσεις συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη γενική αεροπορία, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, δε συνέβη στην προηγούμενη διαδικασία της πρώτης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
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«Δεν μπορούμε να μιλάμε για μία χώρα που βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου τουρισμού και από την άλλη πλευρά, εδώ και χρόνια, να μην μπορεί να θέσει το πλαίσιο για τον αεροπορικό τουρισμό», δήλωσαν χθες στο πλαίσιο της σχετικής παρουσίασης οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC Ελλάς) και ο πρόεδρος κ. Πέτρος Δούκας μέσω του νεοϊδρυθέντος Τομέα Αεροπορικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων. Η συζήτηση είναι σε αυτή τη συγκυρία πιο επίκαιρη από ποτέ, όπως αναφέρθηκε χθες εν όψει και των διαγωνιστικών διαδικασιών για την παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων με τους φορείς του κλάδου να ζητούν να συμπεριληφθούν στις σχετικές συμβάσεις συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη γενική αεροπορία, κάτι που, όπως υποστηρίζουν, δε συνέβη στην προηγούμενη διαδικασία της πρώτης παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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