Υπόθεση Marfin: Ψάχνουν τον αποστολέα του email, «οι κατηγορούμενοι έχουν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή» λένε ανακρίτρια και εισαγγελέας
Υπόθεση Marfin: Ψάχνουν τον αποστολέα του email, «οι κατηγορούμενοι έχουν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή» λένε ανακρίτρια και εισαγγελέας
Προφυλακίστηκαν σε Ναύπλιο και Μαλανδρίνο οι δύο 42χρονοι - Δήλωσε παράσταση η οικογένεια της άτυχης εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου
Την ταυτοποίηση του αποστολέα του ηλεκτρονικού μηνύματος που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα που εμπλέκονται στον φονικό εμπρησμό της Marfin, έχουν ζητήσει οι δικαστικές Αρχές.
Ενώ η ανάκριση συνεχίζεται, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που χθες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά, ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Σχετικό αίτημα υπέβαλαν χθες και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάκριση έχει προσκομισθεί έγγραφο, στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου έχει λογαριασμό ο αποστολέας, φέρεται να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών Αρχών.
Η αιτιολογία προσωρινής κράτησης αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, στο γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση. Έτσι εκτιμάται ότι είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Ενώ η ανάκριση συνεχίζεται, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι που χθες μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, ορίστηκε να κρατηθούν προσωρινά, ο ένας στις φυλακές Ναυπλίου και ο έτερος στις φυλακές Μαλανδρίνου.
Η ανακρίτρια ζήτησε να εντοπιστεί ο αποστολέας του mailΌσον αφορά το επίμαχο mail, η ανακρίτρια της υπόθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο αποστολέας του μηνύματος που φαίνεται να έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες για τον εμπρησμό που κόστισε την ζωή τριών εργαζομένων της Τράπεζας.
Σχετικό αίτημα υπέβαλαν χθες και οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν μείζονος σημασίας την κλήση σε κατάθεση του αποστολέα του μηνύματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ανάκριση έχει προσκομισθεί έγγραφο, στο οποίο η ιδιωτική εταιρεία κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων, όπου έχει λογαριασμό ο αποστολέας, φέρεται να δηλώνει ότι είναι στη διάθεση των ελληνικών Αρχών.
«Επέδειξαν περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή»: Το σκεπτικό για την προφυλάκιση των κατηγορούμενωνΣτο διατακτικό προσωρινής κράτησης των δύο κατηγορουμένων, ανακρίτρια και εισαγγελέας επικαλούνται τους ειδικούς λόγους που κατά την κρίση τους επιβάλλεται το συγκεκριμένο δικονομικό μέτρο σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Η αιτιολογία προσωρινής κράτησης αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, στο γεγονός ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους και αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, ότι η πράξη που τους αποδίδεται δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση. Έτσι εκτιμάται ότι είναι πιθανό να τελέσουν νέα αδικήματα, εάν αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Παράσταση από την οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής που ήταν έγκυος και βρήκε φρικτό θάνατο στη MarfinΣτο μεταξύ ενώπιον της ανακρίτριας δηλώθηκε ήδη παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας από συγγενείς θύματος της αποτρόπαιας εμπρηστικής επίθεσης. Η οικογένεια της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, εγκύου στον τέταρτο μήνα του πρώτου της παιδιού, που βρήκε φρικτό θάνατο εγκλωβισμένη στους καπνούς στο κτίριο, δήλωσε παράσταση στην δικαστική λειτουργό προκειμένου να λάβει γνώση της δικογραφίας ώστε να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα