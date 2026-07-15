Θεοδωρικάκος: 60.000 νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία τα τελευταία έξι χρόνια

««Με τον νέο αναπτυξιακό νόμο μας και τις στρατηγικές επενδύσεις τα χρήματα των φορολογουμένων πιάνουν τόπο», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης κατά την επίσκεψή του στο εργοστάσιο της Fulgor στο Σουσάκι Κορινθίας