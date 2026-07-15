Η πρωτότυπη πρόταση Πιερρακάκη: Η ΕΕ να υιοθετήσει το μοντέλο Ελλάδας και τα εθνικά έσοδα από τις συχνότητες στα ερτζιανά να μπουν στα ταμεία της