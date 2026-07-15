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Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, τι αλλάζει φέτος
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Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, τι αλλάζει φέτος

Τι ισχύει με τη χορήγηση της άδειας

Επίδομα αδείας: Πότε καταβάλλεται και πώς μπορείτε να υπολογίσετε τα χρήματα που θα λάβετε, τι αλλάζει φέτος
Το επίδομα αδείας αποτελεί υποχρεωτική παροχή για τους εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε η σύμβασή τους είναι ορισμένου είτε αορίστου χρόνου. Το δικαίωμα στην ετήσια άδεια με αποδοχές θεμελιώνεται από την έναρξη της απασχόλησης, χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση ενός έτους στον ίδιο εργοδότη.

Πότε πληρώνεται το επίδομα αδείας

Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλει τόσο τις αποδοχές της άδειας όσο και το επίδομα αδείας κατά την έναρξη της άδειας του εργαζομένου.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ημερομηνία πληρωμής για όλους τους εργαζομένους, όπως συμβαίνει με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Η ημερομηνία καταβολής συνδέεται με το πότε ξεκινά η άδεια κάθε εργαζομένου.

Παράλληλα, ο εργοδότης οφείλει να χορηγήσει την άδεια το αργότερο μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Ο χρόνος χορήγησής της καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Το επίδομα αφορά εργαζομένους με ενεργή εργασιακή σχέση και δεν πρέπει να συγχέεται με το τακτικό επίδομα ανεργίας ή άλλες παροχές της ΔΥΠΑ.

Αυξημένο το επίδομα αδείας το 2026

Η βασική αλλαγή για το 2026 προκύπτει από την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε από τα 880 στα 920 ευρώ μεικτά. Την ίδια στιγμή, το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών διαμορφώθηκε στα 41,09 ευρώ.

Καθώς το επίδομα υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές, η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει αυτομάτως και το ποσό που καταβάλλεται στους χαμηλόμισθους εργαζομένους.

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Για εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό των 920 ευρώ και έχει θεμελιώσει πλήρες δικαίωμα, το επίδομα αδείας ανέρχεται έως τα 460 ευρώ μεικτά, έναντι 440 ευρώ με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό των 880 ευρώ.

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