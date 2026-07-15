Προανήγγειλε νέα μήνυση κατά Πολάκη ο Κασσελάκης: Δεν έχει βαρεθεί; Μπορεί να αναγκαστεί να εκτίσει ποινή
Προανήγγειλε νέα μήνυση κατά Πολάκη ο Κασσελάκης: Δεν έχει βαρεθεί; Μπορεί να αναγκαστεί να εκτίσει ποινή
Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» απάντησε στον βουλευτή Χανίων που τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα» - Τι είπε για το «τσίρκο» που διοικούσε και τις «χλιδάτες ζωές των αριστερών στο Κολωνάκι»
Νέα μήνυση στον Παύλο Πολάκη προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν ενημερώθηκε πως ο βουλευτής Χανίων τον αποκάλεσε πρόσφατα «πολιτικό απατεώνα» τονίζοντας πως «Εγώ είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός».
Ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες, ενημερώθηκε στον «αέρα» του Open για τους χαρακτηρισμούς του Παύλου Πολάκη και αφού αναρωτήθηκε «Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις;» πρόσθεσε πως: «βέβαια και θα του κάνω μήνυση» καθώς, όπως είπε, για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.
Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε πως όταν οι μηνύσεις αυτές εκδικαστούν, είναι πολύ πιθανό ο Παύλος Πολάκης να «αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του».
Ο πρόεδρος του κόμματος, Δημοκράτες, ενημερώθηκε στον «αέρα» του Open για τους χαρακτηρισμούς του Παύλου Πολάκη και αφού αναρωτήθηκε «Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις;» πρόσθεσε πως: «βέβαια και θα του κάνω μήνυση» καθώς, όπως είπε, για την συγκεκριμένη υπόθεση έχει αθωωθεί ομόφωνα και αμετάκλητα.
Μάλιστα, ο Στέφανος Κασσελάκης προέβλεψε πως όταν οι μηνύσεις αυτές εκδικαστούν, είναι πολύ πιθανό ο Παύλος Πολάκης να «αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του».
«Εμείς οι Δημοκράτες, επιλέγουμε πολιτική με πολιτισμό, εκείνοι επιλέγουν να τραμπουκίζουν και να δυσφημούν»Αφού χαμογέλασε, μόλις άκουσε τη νέα επίθεση του Παύλου Πολάκη εις βάρος του, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Πάλι; Δεν έχει βαρεθεί να τρώει μηνύσεις; Βέβαια και θα του κάνω μήνυση. Όταν λέει ότι έχω καταθέσει ψεύτικο Πόθεν Έσχες, όταν η ίδια η Δικαιοσύνη έχει κοιτάξει την υπόθεση και με έχει αθωώσει ομόφωνα και αμετάκλητα, και το γνωρίζει αυτό ο ίδιος, αυτό είναι άλλη μια πράξη, χειρότερη από τα προηγούμενα. Επίσης, βλέπω και την πολιτική κουλτούρα. Εμείς οι Δημοκράτες, επιλέγουμε πολιτική με πολιτισμό, εκείνοι επιλέγουν να τραμπουκίζουν και να δυσφημούν. Άρα, φυσικά και θα φάει άλλη μια μήνυση. Ήδη έχει μια από πριν. Εγώ, έχω προβλέψει και χθες, και δεν το λέω με χαρά, είναι μια πραγματικότητα ότι όταν εκδικαστούν, γιατί λατρεύει να παίρνει αναβολές, είναι πολύ πιθανό να αναγκαστεί να εκτίσει την ποινή του».
«Νομίζει ότι εκπροσωπώ μια Ελλάδα που τον έχει προσπεράσει χρονικά και πολιτισμικά»Σε ερώτηση γιατί κάνει ο Παύλος Πολάκης τις συγκεκριμένες επιθέσεις στο πρόσωπο του, ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν είμαι ψυχαναλυτής του. Νομίζει ότι εκπροσωπώ μια Ελλάδα που τον έχει προσπεράσει χρονικά και πολιτισμικά. Νομίζει ότι εγώ εκπροσωπώ μια Ελλάδα που μπορεί να είναι μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα και εκείνος ανήκει σε ένα παλιό πολιτικό σύστημα που έχει τις κλασικές αγκυλώσεις. Και επίσης, υπάρχει και ένα στυλ το οποίο είχα αναγκαστεί να διαχειριστώ. Βλέπετε τώρα την κατάσταση στο κόμμα το συγκεκριμένου και όλους αυτούς τους βουλευτές που φεύγουν και πως διαχειρίζονται την όλη κατάσταση, και νομίζω συνειδητοποιούμε όλοι, τι άθλος ήταν το 15% που είχα φέρει στις Ευρωεκλογές, μπορώντας εγώ να συγκρατήσω -πώς να το χαρακτηρίσω; -το τσίρκο, την ομάδα. Ντρέπομαι γι' αυτό το οποίο βλέπω».
«Πρέπει να πάνε να δουλέψουν»Την άποψη πως εκπρόσωποι της Αριστεράς πρέπει να πάνε να δουλέψουν στον ιδιωτικό τομέα εξέφρασε ο Στέφανος Κασσελάκης λέγοντας: «Πρέπει να πάνε δουλέψουν. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν. Οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 ευρώ καθαρά, αν είναι επαρχία, παίρνουν άλλα 1.000 ευρώ για ενοίκιο. Ξέρετε πόσοι της επαρχίας μένουν στο Κολωνάκι και δη της Αριστεράς; Δεν μου αρέσει να λαϊκίζω αλλά μην μας παριστάνει, τώρα, κάποιος τους αγώνες της Αριστεράς όταν ζει τη χλιδή στην Αθήνα. Έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν αεροπορικά, έχουν διόδια και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι Δημοκράτες θέλουμε, ο μισθός των βουλευτών να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει ΕΛΣΤΑΤ. Τέλος τα προνόμια και ασυλίες βουλευτών και υπουργών».
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