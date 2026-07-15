Προανήγγειλε νέα μήνυση κατά Πολάκη ο Κασσελάκης: Δεν έχει βαρεθεί; Μπορεί να αναγκαστεί να εκτίσει ποινή

Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» απάντησε στον βουλευτή Χανίων που τον αποκάλεσε «πολιτικό απατεώνα» - Τι είπε για το «τσίρκο» που διοικούσε και τις «χλιδάτες ζωές των αριστερών στο Κολωνάκι»