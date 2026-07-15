Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Νέο πλαίσιο για αυτοκατανάλωση, μπαταρίες και φθηνότερο ρεύμα
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Νέο πλαίσιο για αυτοκατανάλωση, μπαταρίες και φθηνότερο ρεύμα
Νέο θεσμικό πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια, συστήματα αποθήκευσης και ευκολότερη αυτοκατανάλωση
Ένα νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις δρομολογείται με το αναθεωρημένο πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση, το οποίο φιλοδοξεί να κάνει την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας πιο εύκολη, πιο ευέλικτη και οικονομικά πιο συμφέρουσα. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και σε μπαλκόνια κατοικιών, καθώς και η χρήση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης, διευρύνοντας σημαντικά τις επιλογές των καταναλωτών που επιθυμούν να μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη νέα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης, εγκατάστασης και σύνδεσης σταθμών αυτοκατανάλωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση της αγοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών και η διεύρυνση της πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων στην παραγωγή της δικής τους ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, θεσμοθετείται η εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, χωρίς διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και δικλείδες ασφαλείας, με στόχο την προστασία τόσο του ηλεκτρικού δικτύου όσο και των εγκαταστάσεων των καταναλωτών.
Οι αλλαγές αποτελούν συνέχεια του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα σαφές και λειτουργικό κανονιστικό περιβάλλον για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης.
Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ενεργειακών Κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση. Στόχος είναι περισσότεροι καταναλωτές να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ενεργειακής τους κατανάλωσης, να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τη νέα Υπουργική Απόφαση που καθορίζει το πλαίσιο ανάπτυξης, εγκατάστασης και σύνδεσης σταθμών αυτοκατανάλωσης με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Στόχος είναι η καλύτερη οργάνωση της αγοράς, η απλοποίηση των διαδικασιών και η διεύρυνση της πρόσβασης πολιτών και επιχειρήσεων στην παραγωγή της δικής τους ηλεκτρικής ενέργειας.
Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και συστήματα αποθήκευσηςΓια πρώτη φορά προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος έως 800 Watt, τα γνωστά πλέον ως «φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι», δίνοντας τη δυνατότητα ακόμη και σε διαμερίσματα να αξιοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη μέρους των καθημερινών αναγκών τους.
Παράλληλα, θεσμοθετείται η εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, χωρίς διοχέτευση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το νέο πλαίσιο συνοδεύεται από συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές και δικλείδες ασφαλείας, με στόχο την προστασία τόσο του ηλεκτρικού δικτύου όσο και των εγκαταστάσεων των καταναλωτών.
Οι αλλαγές αποτελούν συνέχεια του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα σαφές και λειτουργικό κανονιστικό περιβάλλον για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης.
Απλούστερες διαδικασίες και μεγαλύτερη συμμετοχήΤο νέο θεσμικό πλαίσιο αποσαφηνίζει όλες τις διαδικασίες που αφορούν την εφαρμογή των διαφορετικών σχημάτων αυτοκατανάλωσης, ενώ εισάγει κανόνες για την ενσωμάτωση συστημάτων αποθήκευσης σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις.
Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες συμμετοχής νοικοκυριών, επιχειρήσεων, αγροτών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ενεργειακών Κοινοτήτων στην ενεργειακή μετάβαση. Στόχος είναι περισσότεροι καταναλωτές να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο της ενεργειακής τους κατανάλωσης, να μειώσουν τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και να ενισχύσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
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