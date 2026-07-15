Αρχαιολογικό και Εθνικό Κτηματολόγιο συμπράττουν για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς

Τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου αξιοποιούνται επίσης για τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών

υπουργείων Πολιτισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του



Σήμερα, για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης.



Ο πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου, μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό, η αρχαιολογική, διοικητική και γεωχωρική πληροφορία θα εντάσσεται σε κοινό σύστημα αναφοράς, περιορίζοντας τις ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων και ενισχύοντας την ακρίβεια και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η ενιαία αποτύπωση θα προσφέρει σαφέστερη και συνεπέστερη ενημέρωση σε δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε διαδικασίες επί ακινήτων.





Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στη γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων χώρων μνημείων και Ζωνών Προστασίας Α΄ και Β´. Η αποτύπωση αυτή θα παρέχει σαφέστερη εικόνα για τη θέση κάθε ακινήτου σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές και για τους περιορισμούς που απορρέουν από την αρχαιολογική νομοθεσία, συμβάλλοντας παράλληλα στην απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, όπως οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η έκδοση οικοδομικών αδειών.



Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διεύρυνση της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, θα σχεδιαστούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και δράσεις ενημέρωσης, με στόχο το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο να καταστεί περισσότερο εύχρηστο και προσβάσιμο, σε σύνδεση και με τον Ψηφιακό Χάρτη Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου.



Κλείσιμο Λίνα Μενδώνη.



Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, επισήμανε: «Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα σύστημα καταγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Μετασχηματίζεται στην ενιαία γεωχωρική υποδομή πάνω στην οποία το Δημόσιο μπορεί να αναπτύσσει σύγχρονες και διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες. Η συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου αξιοποιούνται για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Στόχος μας είναι λιγότερη αβεβαιότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια σε κάθε διαδικασία που αφορά το ακίνητο, αποδεικνύοντας στην πράξη την πολλαπλασιαστική αξία που παράγεται όταν οι ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου συνεργάζονται».



Tην προστασία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων σε όλη την ελληνική επικράτεια, τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας αλλά την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών εξασφαλίζει η διεύρυνση της συνεργασίας τωνκαιμε αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του, επί των γεωχωρικών υποβάθρων του, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε όλη την επικράτεια.Σήμερα, για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ). Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης.Ο πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου, μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Με τον τρόπο αυτό, η αρχαιολογική, διοικητική και γεωχωρική πληροφορία θα εντάσσεται σε κοινό σύστημα αναφοράς, περιορίζοντας τις ασυμβατότητες μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων και ενισχύοντας την ακρίβεια και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η ενιαία αποτύπωση θα προσφέρει σαφέστερη και συνεπέστερη ενημέρωση σε δημόσιες υπηρεσίες, πολίτες και επαγγελματίες που εμπλέκονται σε διαδικασίες επί ακινήτων.Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αντιστοίχιση των ακινήτων με τα κτηματολογικά στοιχεία και τους αντίστοιχους ΚΑΕΚ ενισχύει την προστασία της δημόσιας περιουσίας από καταπατήσεις, διευκολύνει την αποτελεσματική διαχείρισή της και δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για την προστασία και την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στη γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων χώρων μνημείων και Ζωνών Προστασίας Α΄ και Β´. Η αποτύπωση αυτή θα παρέχει σαφέστερη εικόνα για τη θέση κάθε ακινήτου σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές και για τους περιορισμούς που απορρέουν από την αρχαιολογική νομοθεσία, συμβάλλοντας παράλληλα στην απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών, όπως οι μεταβιβάσεις ακινήτων και η έκδοση οικοδομικών αδειών.Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διεύρυνση της διαλειτουργικότητας. Παράλληλα, θα σχεδιαστούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες και δράσεις ενημέρωσης, με στόχο το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο να καταστεί περισσότερο εύχρηστο και προσβάσιμο, σε σύνδεση και με τον Ψηφιακό Χάρτη Κτηματογράφησης του Ελληνικού Κτηματολογίου.«Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς προϋποθέτουν σύγχρονα εργαλεία, αξιόπιστα δεδομένα και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των φορέων του Δημοσίου. Η διεύρυνση της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ενισχύει σημαντικά το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο, καθώς δημιουργεί ένα ενιαίο και αξιόπιστο γεωχωρικό πλαίσιο για την αποτύπωση των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων, των ιστορικών τόπων και των ζωνών προστασίας τους. Παράλληλα, θωρακίζουμε την ακίνητη περιουσία του υπουργείου Πολιτισμού, διευκολύνουμε τις διοικητικές διαδικασίες και παρέχουμε σαφέστερη και πληρέστερη πληροφόρηση στους πολίτες, στους επαγγελματίες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή της Κυβέρνησης, ώστε η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη δυνατόν αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού,Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης,, επισήμανε: «Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα σύστημα καταγραφής της ακίνητης ιδιοκτησίας. Μετασχηματίζεται στην ενιαία γεωχωρική υποδομή πάνω στην οποία το Δημόσιο μπορεί να αναπτύσσει σύγχρονες και διαλειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες. Η συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής. Τα γεωχωρικά δεδομένα του Κτηματολογίου αξιοποιούνται για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τη θωράκιση της δημόσιας περιουσίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών. Στόχος μας είναι λιγότερη αβεβαιότητα, λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια σε κάθε διαδικασία που αφορά το ακίνητο, αποδεικνύοντας στην πράξη την πολλαπλασιαστική αξία που παράγεται όταν οι ψηφιακές υποδομές του Δημοσίου συνεργάζονται».

Η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Κτηματολογίου, Ολυμπία Μαρκέλλου, δήλωσε: «Με την κτηματογράφηση να εισέρχεται στην τελική ευθεία, το Ελληνικό Κτηματολόγιο αποκτά τον ρόλο μιας κοινής υποδομής δεδομένων για τη Δημόσια Διοίκηση. Η συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού αναδεικνύει στην πράξη πώς η ενιαία γεωχωρική βάση του Κτηματολογίου μπορεί να υποστηρίξει ειδικά θεματικά μητρώα, να περιορίσει ασυμβατότητες και να διευκολύνει πολίτες, επαγγελματίες και δημόσιες υπηρεσίες. Εργαζόμαστε ώστε η πληροφορία να είναι περισσότερο ενιαία, σαφής, επικαιροποιημένη και εύκολα αξιοποιήσιμη».