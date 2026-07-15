ΔΕΣΦΑ: Ο Κάθετος Διάδρομος σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας – Στο τραπέζι η επέκταση στα Δυτικά Βαλκάνια

Οι συμμετέχοντες Διαχειριστές επιβεβαίωσαν σε συνάντηση εργασίας τη δέσμευσή τους να διατηρήσουν στενό συντονισμό σε τεχνικό και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να προχωρήσει έγκαιρα η επέκταση του Κάθετου Διαδρόμου