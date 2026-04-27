Top Gun: Γιατί συνεχίζει να επηρεάζει τη μόδα και το lifestyle 40 χρόνια μετά

Στις 16 Μαΐου 1986 προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία Top Gun, με προϋπολογισμό 15 εκατομμύρια δολάρια. Σαράντα χρόνια αργότερα, τα παγκόσμια έσοδά της ανέρχονται σε περίπου 357 εκ. δολάρια. Μόνο η απόδοση της «επένδυσης» αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο κινηματογραφικό franchise δεν είναι απλώς μια ταινία, αλλά μια ολοκληρωμένη lifestyle πρόταση που εξακολουθεί να παράγει νόημα, επιθυμία και εισπράξεις. Ακολούθησε το 2022 το Top Gun: Maverick», που αποτέλεσε επίσης εισπρακτικό φαινόμενο, με έσοδα περίπου 1,49 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.