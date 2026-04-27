Πλειστηριασμοί: «Κληρώνει» για το ακριβότερο ακίνητο της πλατφόρμας και άλλα επώνυμα σφυριά
Το επαγγελματικό ακίνητο που οδηγεί την κούρσα με τιμή πρώτης προσφοράς 40 εκατ. ευρώ, ο… περιπετειώδης «Πύργος» της Αίγινας, ένας «Ήλιος» που… δύει, το Pink Palace και τα σπίτια του τραγουδιστή και του ποδοσφαιριστή
Εβδομάδα με ιδιαίτερη σημασία ξεκινά από σήμερα, στο επίπεδο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, καθώς στις 1.560 περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στη λίστα των επόμενων ημερών, κυριαρχεί το ακριβότερο ακίνητο της πλατφόρμας και ένα από τα ακριβότερα που έχουν αναρτηθεί από… συστάσεώς της.
Πρόκειται για το εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης Mega Outlet, για το οποίο μετά από ανακοπή, το δικαστήριο διπλασίασε την τιμή πρώτης προσφοράς στα 40 εκατ. ευρώ.
Στο διήμερο της Τετάρτης 29 Απριλίου και της Πέμπτης 30 Απριλίου, –καθότι την Πρωτομαγιά δεν διενεργούνται πλειστηριασμοί-, περιλαμβάνονται ακόμη ο Πύργος του Αργύρη Σαλιαρέλη στην Αίγινα, το βιομηχανικό ακίνητο της ιστορικής εταιρείας «Ήλιος Βιομηχανία Πλεκτικής», το ξενοδοχειακό συγκρότημα Pink Palace καθώς και κατοικίες του τραγουδιστή Μάκη Χριστοδουλόπουλου και του πρώην ποδοσφαιριστή Βασίλη Τσιάρτα.
