Μαριέλενα Προκοπίου: Πέντε μήνες μετά την είσοδό της στις ναυπηγήσεις προχωρά σε νέες παραγγελίες
Η Akrotiri Tankers, της Μαριέλενας Προκοπίου και του Κωνσταντίνου Λάμψια επεκτείνει τη στρατηγική της πέρα από τα LR1 και στα suezmax
Σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης επανέρχεται η ελληνική Akrotiri Tankers, συμφερόντων της Μαριέλενας Προκοπίου και του Κωνσταντίνου Λάμψια. Πέντε μήνες μετά την πρώτη της είσοδο στις ναυπηγήσεις, η εταιρεία προχώρησε σε νέα παραγγελία πλοίων, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία LR1, ενώ παράλληλα κάνει το πρώτο της βήμα στον τομέα των suezmax δεξαμενόπλοιων.
Η Akrotiri Tankers επέστρεψε στο κινεζικό ναυπηγείο New Times Shipbuilding για την κατασκευή δύο ακόμη πλοίων: ενός δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού τύπου suezmax χωρητικότητας 157.000 dwt και ενός coated tanker 73.000 dwt κατηγορίας LR1.
