Μήπως είστε η “προσωρινή επιλογή” στη σχέση σας και δεν το γνωρίζετε;
Μήπως είστε η “προσωρινή επιλογή” στη σχέση σας και δεν το γνωρίζετε;
Ο όρος placeholder partner περιγράφει μια σχέση που δείχνει κανονική, αλλά στην πραγματικότητα μένει στάσιμη, χωρίς σαφή κατεύθυνση ή προοπτική
Υπάρχουν σχέσεις που μοιάζουν πλήρεις, έχουν παρουσία, συνήθεια, ακόμη και τρυφερότητα, ωστόσο λείπει κάτι ουσιαστικό. Υπάρχει μια αδιόρατη αίσθηση ότι βρίσκεσαι εκεί «προσωρινά», σαν να κρατάς τη θέση για κάποιον άλλον που δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Η έννοια του placeholder partner περιγράφει ακριβώς αυτό: μια σχέση όπου ο ένας επενδύει λιγότερο απ’ όσο δείχνει, χωρίς να το ομολογεί.
Σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας σύντροφος placeholder είναι αρκετά καλός για να βγαίνεις μαζί του/της ραντεβού, να συζείς ή ακόμα και να περνάτε χρόνια μαζί, αλλά ποτέ το άτομο με το οποίο ο σύντροφός του/της σχεδιάζει πραγματικά να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα. Είναι μία «εν τω μεταξύ» θέση, μέχρι να εμφανιστεί ο ένας/η μία. Το φαινόμενο δεν κάνει εξαιρέσεις: και τα δύο φύλα εμφανίζουν παρόμοια μοτίβα ασάφειας και χαμηλής δέσμευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Σύμφωνα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένας σύντροφος placeholder είναι αρκετά καλός για να βγαίνεις μαζί του/της ραντεβού, να συζείς ή ακόμα και να περνάτε χρόνια μαζί, αλλά ποτέ το άτομο με το οποίο ο σύντροφός του/της σχεδιάζει πραγματικά να δεσμευτεί μακροπρόθεσμα. Είναι μία «εν τω μεταξύ» θέση, μέχρι να εμφανιστεί ο ένας/η μία. Το φαινόμενο δεν κάνει εξαιρέσεις: και τα δύο φύλα εμφανίζουν παρόμοια μοτίβα ασάφειας και χαμηλής δέσμευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα