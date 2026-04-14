Καύσιμα: Κάτω από τα 2 ευρώ το ντίζελ στην αντλία – Προσωρινή «ανάσα» εν μέσω διεθνούς αβεβαιότητας
Eως και 1,95 ευρώ το λίτρο στα πρατήρια, με τις διεθνείς εξελίξεις να διατηρούν αβέβαιη τη συνέχεια - Τραβά την ανηφόρα και η χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας
Μετά από εβδομάδες συνεχούς ανόδου από το ξέσπασμα του πολέμου στην Μέση Ανατολή, η τιμή του ντίζελ στην αντλία υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, προσφέροντας μια πρόσκαιρη ανάσα στους καταναλωτές. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία, η οποία συγκρατεί τις τελικές τιμές αλλά και οι ανακοινώσεις της περασμένης εβδομάδας περί εκεχειρίας που παραμένει μια εύθραυστη συμφωνία που αποτυπώνεται στα πρατήρια με μια καθυστέρηση τεσσάρων ημερών.
Τη Μεγάλη Τετάρτη η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε στο 1,071 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες καταγράφηκαν πρατήρια που διέθεταν το πετρέλαιο κίνησης ακόμη και στα 1,959 και 1,97 ευρώ το λίτρο, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ.
Την ίδια ώρα, η άνοδος των τιμών καυσίμων και η γενικότερη αβεβαιότητα έχουν ήδη οδηγήσει σε παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτική είναι η κίνηση της Γερμανίας, όπου η κυβέρνηση του καγκελάριου Μερτς ανακοίνωσε μείωση κατά 17% του φόρου στη βενζίνη για δύο μήνες, με στόχο να περιορίσει τις πιέσεις στους καταναλωτές.
Η παρέμβαση αυτή αποτυπώνει τη δυσκολία συγκράτησης των τιμών σε ένα περιβάλλον έντονης αστάθειας και επιβεβαιώνει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αναζητούν άμεσα εργαλεία στήριξης.
