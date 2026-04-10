Η λίστα της εβδομάδας: 10 εμπειρίες που αξίζουν

Χτισμένο αμφιθεατρικά στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, με θέα στη μαύρη παραλία στο Καμάρι, το Sandblu Santorini ανοίγει τη σεζόν του ως το πρώτο ξενοδοχείο της LXR Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Η αισθητική αντλεί από το ηφαιστειακό τοπίο και το κυκλαδίτικο λευκό, ενώ η γαστρονομία κινείται ανάμεσα στο εστιατόριο Nectar, το wine bar Aroma με 300 ετικέτες και το νέο Santovini, ένα ιδιωτικό κελάρι σε φυσική κάναβα για wine tastings και private dining. Φέτος προστίθεται το Wellness Collective, ένα πρόγραμμα με retreats, sound bathing και yoga που διαρκεί όλη τη σεζόν.*Σαντορίνη, ΚαμάριΣτον 5ο όροφο του Ergon Bakehouse Athens, στη Μητροπόλεως, ο executive chef Παναγιώτης Ξάνθης βάζει το σιτάρι και τη ζύμη στο κέντρο της δημιουργίας, με αποτέλεσμα πιάτα που δεν ξεχνάς εύκολα. Τα κόλλυβα τσιπούρας, το μπαρμπούνι μπουρδέτο, το άκοπο νιόκι με κιμά και ξύσμα κρόκου, η cacio e pepe με καβούρι. Ζυμάρια 72 ωρών ωρίμανσης, εμπνεύσεις από όλη τη Μεσόγειο και θέα στους τρούλους της Μητρόπολης. Ανοίγει στη μία το μεσημέρι.*Μητροπόλεως 27, Αθήνα