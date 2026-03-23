Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος, συνελήφθη ο οδηγός

Απώλειες άνω του 1,5% στις ευρωαγορές καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Κορυφώνεται η ανησυχία για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ με αρνητική επίπτωση στις αγορές μετοχών παγκοσμίως

Οι ευρωπαϊκές αγορές ακολούθησαν την πτωτική πορεία των ασιατικών στην έναρξη της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, καθώς η περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 1,6% λίγο μετά τις 8:00 π.μ. ώρα Λονδίνου (4:00 π.μ. ώρα Ανατολής), με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους κλάδους σε αρνητικό έδαφος.

Στη Μ.Βρετανία, ο FTSE 100 άνοιξε 1,4% χαμηλότερα, στη Γερμανία ο DAX υποχώρησε 1,9%, στη Γαλλία ο CAC 40 κατά 1,4% και στην Ιταλία ο FTSE MIB 1,6%.

Η πτώση της Ευρώπης, που ακολούθησε τη μαζική ρευστοποίηση στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, αντανακλά την ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν και το κλείσιμο του ζωτικού θαλάσσιου περάσματος των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι θα «καταστρέψει» τα ενεργειακά εργοστάσια του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά μέσα σε 48 ώρες.

Η Τεχεράνη απάντησε κλιμακώνοντας τις απειλές της κατά των ενεργειακών υποδομών και των εγκαταστάσεων αφαλάτωσης στον Κόλπο.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

