Βουτιά στις αγορές της Ασίας λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, Nikkei και Kospi υποχώρησαν άνω του 5%
Οι νέες απειλές από ΗΠΑ και Ιράν βύθισαν τις μετοχές
Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού κατέγραψαν ισχυρές απώλειες, με τους βασικούς δείκτες σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα να υποχωρούν πάνω από 5%, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα «εξαλείψει» τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν η Τεχεράνη δεν επαναλειτουργήσει πλήρως τα Στενά εντός 48 ωρών — μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία για τη μεταφορά ενέργειας παγκοσμίως.
Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε με αντίστοιχες απειλές, προειδοποιώντας ότι θα στοχεύσει ενεργειακές εγκαταστάσεις και μονάδες αφαλάτωσης στον Περσικό Κόλπο σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης από τις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαχέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές θα προκαλέσει άμεση και εκτεταμένη απάντηση, με πλήγματα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή, οδηγώντας σε παρατεταμένη άνοδο των τιμών πετρελαίου. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ακόμη και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που επενδύουν σε αμερικανικά ομόλογα ενδέχεται να θεωρηθούν «νόμιμοι στόχοι».
Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν έντονα ανοδικά εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας. Το Brent ενισχύθηκε στα 112,68 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI διαμορφώθηκε κοντά στα 99 δολάρια.
Στις αγορές, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε σχεδόν 5%, για να μαζέψει στη συνέχεια απώλειες υποχωρώντας αυτή την ώρα κατά 3,37%, ενώ ο ευρύτερος Topix κατέγραψε απώλειες 4,4%, και αυτή την ώρα χάνει 3,26%. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέρρευσε πάνω από 6%, οδηγώντας ακόμη και σε προσωρινή διακοπή συναλλαγών στα παράγωγα.
Απώλειες σημειώθηκαν και στην Αυστραλία, με τον S&P/ASX 200 να υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 0,74%, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι αγορές σε Χονγκ Κονγκ με απώλειες 3,67% για τον Hang Seng και η ηπειρωτική Κίνα με τον CSI300 να υποχωρεί κατά 2,80%.
