Η MSC εισέρχεται δυναμικά στα VLCC: Συμφωνία-ορόσημο με τη Sinokor
Επίσημη επιβεβαίωση της συμμετοχής του ομίλου MSC στην κορεατική Sinokor – Νέα δεδομένα ισχύος και ελέγχου στην αγορά δεξαμενόπλοιων
Μια εξέλιξη με σημαντικές προεκτάσεις για την παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων ήρθε πλέον στο φως, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η είσοδος του ομίλου-κολοσσού MSC (Mediterranean Shipping Company) στο μετοχικό σχήμα της Sinokor Maritime.
Σύμφωνα με καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, η SAS Shipping Agencies Services (SAS Lux), εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο και συνδεδεμένη με την MSC, του Τζιανλουίτζι Απόντε (κεντρ. φωτ.) προχωρά στην απόκτηση του 50% της Sinokor Maritime. Το υπόλοιπο 50% παραμένει στον Ga-Hyun Chung, οδηγώντας σε καθεστώς κοινής διοίκησης.
Μέχρι σήμερα, η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών αποτελούσε αντικείμενο έντονης φημολογίας στην αγορά. Η νέα εξέλιξη, ωστόσο, δίνει θεσμική υπόσταση στη συνεργασία και επιβεβαιώνει ότι η MSC του αποκτά άμεσο ρόλο στη στρατηγική της Sinokor.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
