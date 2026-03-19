Η MSC εισέρχεται δυναμικά στα VLCC: Συμφωνία-ορόσημο με τη Sinokor
Η MSC εισέρχεται δυναμικά στα VLCC: Συμφωνία-ορόσημο με τη Sinokor

Επίσημη επιβεβαίωση της συμμετοχής του ομίλου MSC στην κορεατική Sinokor – Νέα δεδομένα ισχύος και ελέγχου στην αγορά δεξαμενόπλοιων

Η MSC εισέρχεται δυναμικά στα VLCC: Συμφωνία-ορόσημο με τη Sinokor
Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μια εξέλιξη με σημαντικές προεκτάσεις για την παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων ήρθε πλέον στο φως, καθώς επιβεβαιώθηκε επίσημα η είσοδος του ομίλου-κολοσσού MSC (Mediterranean Shipping Company) στο μετοχικό σχήμα της Sinokor Maritime.

Σύμφωνα με καταθέσεις στις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, η SAS Shipping Agencies Services (SAS Lux), εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο και συνδεδεμένη με την MSC, του Τζιανλουίτζι Απόντε (κεντρ. φωτ.) προχωρά στην απόκτηση του 50% της Sinokor Maritime. Το υπόλοιπο 50% παραμένει στον Ga-Hyun Chung, οδηγώντας σε καθεστώς κοινής διοίκησης.

Μέχρι σήμερα, η σχέση μεταξύ των δύο πλευρών αποτελούσε αντικείμενο έντονης φημολογίας στην αγορά. Η νέα εξέλιξη, ωστόσο, δίνει θεσμική υπόσταση στη συνεργασία και επιβεβαιώνει ότι η MSC του αποκτά άμεσο ρόλο στη στρατηγική της Sinokor.

Μηνάς Τσαμόπουλος
1 ΣΧΟΛΙΟ
