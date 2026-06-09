Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με το βλέμμα στις φετινές κορυφές
Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη με το βλέμμα στις φετινές κορυφές
Η γεωπολιτική αποσυμπίεση επαναφέρει τους αγοραστές στο προσκήνιο - Στο επίκεντρο μερίσματα, Ideal και Motor Oil
Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται οι παγκόσμιες αγορές, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να ακολουθεί τη διεθνή τάση και να επιστρέφει σε θετικό έδαφος μετά την χθεσινή ήπια πτώση. Η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή έχει επαναφέρει τους αγοραστές στο προσκήνιο, καλλιεργώντας προσδοκίες για επαναπροσέγγιση των φετινών κορυφών (2.407 μονάδες).
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.364,38 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.362,49 (χαμηλό ημέρας) και των 2.367,65 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος. Μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η Wall Street έδωσε το σύνθημα της ανόδου, τονώνοντας την επενδυτική ψυχολογία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου αποτυπώνεται και στην πορεία της εγχώριας αγοράς, η οποία έχει ως πρόσθετους καταλύτες τις πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις και τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές.
Παρά το θετικό κλίμα, οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί. Η επιφυλακτικότητα αποδίδεται τόσο στις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες όσο και στην αναμονή σχετικά με τη δημοσίευση των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα «βήματα» των κεντρικών τραπεζών.
Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών καλείται να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ. Η υποχώρηση του γεωπολιτικού ρίσκου και η στροφή των ξένων αγορών προς υψηλότερα επίπεδα δίνουν τα απαραίτητα στηρίγματα στην εγχώρια αγορά, ώστε να ανακόψει τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/6) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.364,38 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.362,49 (χαμηλό ημέρας) και των 2.367,65 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή λειτουργεί ως καταλύτης για την αλλαγή του κλίματος. Μετά την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, η Wall Street έδωσε το σύνθημα της ανόδου, τονώνοντας την επενδυτική ψυχολογία σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου αποτυπώνεται και στην πορεία της εγχώριας αγοράς, η οποία έχει ως πρόσθετους καταλύτες τις πλούσιες επιχειρηματικές εξελίξεις και τις γενναιόδωρες μερισματικές διανομές.
Παρά το θετικό κλίμα, οι επενδυτές παραμένουν προσεκτικοί. Η επιφυλακτικότητα αποδίδεται τόσο στις εύθραυστες γεωπολιτικές ισορροπίες όσο και στην αναμονή σχετικά με τη δημοσίευση των κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα «βήματα» των κεντρικών τραπεζών.
Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Λεωφόρος Αθηνών καλείται να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ. Η υποχώρηση του γεωπολιτικού ρίσκου και η στροφή των ξένων αγορών προς υψηλότερα επίπεδα δίνουν τα απαραίτητα στηρίγματα στην εγχώρια αγορά, ώστε να ανακόψει τις πιέσεις των προηγούμενων ημερών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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