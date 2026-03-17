Χρηματιστήριο: Τρίτη σερί άνοδος με τραπεζικά «καύσιμα» - Νέα ρεκόρ για τα διυλιστήρια
Άλλαξε το μομέντουμ στις τράπεζες - Νέο ιστορικό υψηλό για τη Motor Oil, έπιασε το ορόσημο των 10 ευρώ η HELLENiQ ENERGY - Ράλι για την Intracom και τις μετοχές που συνδέονται με τον όμιλο
Οι αγοραστές διατήρησαν για τρίτη συνεχόμενη μέρα τα ηνία στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ευθυγραμμίστηκε με το ευνοϊκό κλίμα που επικρατεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Οι τράπεζες μετατράπηκαν από αρνητικό σε θετικό πρωταγωνιστή, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει σήμερα κοντά στο +1% και τις ΕΤΕ-Κύπρου να ξεχωρίζουν.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (17/3), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,03 μονάδες ή +0,24% και έκλεισε στις 2.143,17 μονάδες. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.114,56 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.154,85 μονάδες. Η φετινή απόδοση του δείκτη αγγίζει το +1,06%, αλλά εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -5,9%.
Συνεχίζουν να ξεχωρίζουν τα διυλιστήρια, κλείνοντας σε νέα επίπεδα ρεκόρ. Η Motor Oil ανανέωσε το ιστορικό υψηλό της φτάνοντας στα 39 ευρώ και η HELLENiQ ENERGY έπιασε τα 10 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Ράλι έκαναν επίσης οι μετοχές που συνδέονται με τον όμιλο Intracom, στον απόηχο των ισχυρών αποτελεσμάτων της Bally’s Intralot την περσινή χρονιά. Σε αυτό το πλαίσιο, με ισχυρή άνοδο έκλεισαν η Bylot, η Intracom Holdings, η Ευρώπη Holdings και η Κέκροψ.
Η επενδυτική ψυχολογία παραμένει δέσμια των γεωπολιτικών εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο. Η νέα ανοδική κίνηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απόρροια των ανησυχιών για την τροφοδοσία μέσω των Στενών του Ορμούζ, επανέφερε προσωρινά τις πιέσεις στο ταμπλό. Παράλληλα, οι traders τηρούν επιλεκτική στάση, αναζητώντας στηρίγματα στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Fed (17-18/3) και της ΕΚΤ (19/3).
Νέα εποχή για τον ΟΠΑΠ – Στα «ραντάρ» τα αποτελέσματα των εισηγμένων
Από σήμερα η επωνυμία του ΟΠΑΠ άλλαξε σε «Allwyn AG», με νέο διακριτικό τίτλο «Allwyn AG » και νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ «ALWN», μετά την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής και τη μεταφορά της καταστατικής έδρας από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο.
Τα οικονομικά αποτελέσματα για την περσινή χρήση ανακοίνωσαν η Bally’s Intralot, η Παπουτσάνης και η Trade Estates πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Αύριο (18/3) ακολουθεί η Autohellas και την Πέμπτη (19/3) σειρά έχουν η ΔΕΗ, η Titan, η Μοτοδυναμική και η Lavipharm. Όσον αφορά το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα (23/3) Motor Oil και Austriacard, Τρίτη (24/3) ΔΑΑ, Παρασκευή (27/3) Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Την ερχόμενη Παρασκευή (20/3) θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη στα παράγωγα (triple witching) για τα συμβόλαια Μαρτίου. Θα πραγματοποιηθεί επίσης το rebalancing στους δείκτες του FTSE Russell και του Stoxx. Την ίδια μέρα η Scope Ratings θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο. Υπενθυμίζεται ότι ο γερμανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές (outlook).
Προβάδισμα για τους αγοραστές στα διεθνή χρηματιστήρια
«Ανάσα» πήραν οι επενδυτές στη Wall Street, καθώς η προσωρινή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου οδήγησε σε αξιόλογα κέρδη τους βασικούς δείκτες, με πρωταγωνιστή τον τεχνολογικό κλάδο. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνεδριάσεις των μεγάλων κεντρικών τραπεζών μέσα στην εβδομάδα, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος της ανησυχίας των αξιωματούχων για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συνέπειες τους στον πληθωρισμό. Πάντως, τόσο η Fed, όσο η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Αγγλίας θεωρούνται ότι θα κρατήσουν στάση αναμονής, δίχως αλλαγές στα επιτόκια. Νέα άνοδο καταγράφουν σήμερα οι βασικοί δείκτες, οι οποίοι ενισχύονται μεταξύ +0,4% και +0,5%.
Θετική εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ανεβάζοντας «στροφές» μετά το υποτονικό ξεκίνημα. Το κλίμα παραμένει επιφυλακτικό εν μέσω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,9% και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες της Γηραιάς Ηπείρου διαπραγματεύονται μεταξύ +0,8% και +1%.
