Παπασταύρου: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για τη νέα διεθνή κρίση που της χτυπά την πόρτα, δείτε βίντεο
Οι δηλώσεις του υπουργού Ενέργειας προσερχόμενος στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ - «Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες, για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων»
Την ανάγκη η Ευρώπη να είναι προετοιμασμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες, για την προστασία πολιτών και επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας της ΕΕ.
«Άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και συνολικά την καθημερινότητα των πολιτών και ως εκ τούτου, η Ευρώπη θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
Αναφερόμενος στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου η χώρα κατέγραψε την έκτη χαμηλότερη τιμή χονδρικής ενέργειας στην Ευρώπη, γεγονός που, όπως είπε, οφείλεται στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα, την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη συμβολή των υδροηλεκτρικών.
«Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η ενεργειακή επάρκεια, η σταθερότητα των τιμών και η προστασία των πολιτών και της οικονομίας.
Ερωτηθείς για τα ενεργειακά δίκτυα, ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι αποτελούν βασικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας ενιαίας, ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.
«Είναι η στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο άλμα, ώστε να αποκτήσει μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί πλήρως», κατέληξε.
