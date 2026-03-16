M/MARITIME: Χορηγός της Ιαπωνίας, της τιμώμενης χώρας στα 100 χρόνια της ΔΕΘ

Στο Japan Pavilion στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026, θα συμμετάσχει η M/MARITIME ως Platinum Sponsor υποστηρίζονταςσε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα στα 100 χρόνια της ΔΕΘ.Σε στενή συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, η M/MARITIME συμβάλλει στην παρουσίαση της ιαπωνικής καινοτομίας, κουλτούρας και βιομηχανικής αριστείας στο πλαίσιο της έκθεσης, αναδεικνύοντας παράλληλα τη μακρόχρονη σχέση μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα, όπου οι δύο χώρες συνδέονται με βαθιούς ιστορικούς δεσμούς και ισχυρή συνεργασία.Το Japan Pavilion θα παρουσιαστεί υπό το θέμα “TAKUMI”, το οποίο εκφράζει τη φιλοσοφία της ιαπωνικής δεξιοτεχνίας και της επιδίωξης της αριστείας. Το περίπτερο θα αναδείξει την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική πρόοδο μέσα από τρεις θεματικούς άξονες: Wisdom, Compassion και Drive.Η συμμετοχή της Ιαπωνίας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026 αναμένεται να προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον από κυβερνητικούς εκπροσώπους, επιχειρηματικούς ηγέτες και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τις οικονομικές και βιομηχανικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.Μέσω της χορηγίας του Japan Pavilion, η M/MARITIME συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση των διαχρονικών ναυτιλιακών δεσμών μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας.