Η δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα έφερε άνοδο στα χρηματιστήρια και πτώση στις τιμές της ενέργειας
H ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών βάζει τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600, ο οποίος έχασε σχεδόν 6% την περασμένη εβδομάδα
Ανοδικά κινήθηκαν τα βασικά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο άνοιγμα, καθώς η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου κατέγραψαν πτώση περίπου 16%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σχεδόν 10%, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος με το Ιράν ενδέχεται να λήξει σύντομα.
Σημειώνεται πως χθες οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν τα 120$, ενώ σήμερα το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά -7,5% στα 87,7 δολάρια και το μπρεντ κατά -7,3% στα 91,8 δολάρια.
Στο ταμπλό των χρηματιστηρίων ο πανευρωπαϊκός Stoxx600 σημειώνει άνοδο 1,81% στις 605,67 μονάδες. Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 με άνοδο 1,40%, ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη 2 %. Ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε επίσης ανοδικά, καταγράφοντας άνοδο 1,66%. Ο ιταλικός FTSE MIB με άνοδο 2,34% και ο ισπανικός ΙΒΕΧ 35 με κέρδη 2,37%.
Ισχυρό rebound καταγράφεται και στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ξεκίνησε τη συνεδρίαση με κέρδη άνω του +3%.
H ανάκαμψη των ευρωπαϊκών αγορών βάζει τέλος στο τριήμερο πτωτικό σερί του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600, ο οποίος έχασε σχεδόν 6% την περασμένη εβδομάδα, καθώς το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα κλονίστηκε από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
