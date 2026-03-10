Η δήλωση Τραμπ ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει σύντομα έφερε άνοδο στα χρηματιστήρια και πτώση στις τιμές της ενέργειας

Σημειώνεται πως χθες οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν τα 120$, ενώ σήμερα το αμερικανικό WTI υποχωρεί κατά -7,5% στα 87,7 δολάρια και το μπρεντ κατά -7,3% στα 91,8 δολάρια.

Ισχυρό rebound καταγράφεται

και

στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο ξεκίνησε τη συνεδρίαση με κέρδη άνω του +3%.