Iσχυρή ανάκαμψη στα χρηματιστήρια της Ασίας με φόντο την απότομη πτώση στο πετρέλαιο και τις δηλώσεις Τραμπ
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον τουρισμό και τις αερομεταφορές, καθώς η πτώση των τιμών καυσίμων ενίσχυσε τις προσδοκίες για χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Αξιοσημείωτη άνοδο κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, μετά τις χθεσινές βαριές απώλειες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απότομη πτώση μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ότι η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει στο τέλος της.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας άνοιξε με άνοδο άνω του 5%, οδηγώντας την ανοδική κίνηση στην περιοχή, ενώ οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και στην ανάκαμψη της Wall Street.
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 10% αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, του σημαντικότερου διαύλου για τη διεθνή αγορά πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε δημοσιογράφο του CBS ότι «ο πόλεμος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».
Το Brent υποχωρούσε περίπου 10% στα 89,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωνε πτώση άνω του 9% στα 86,05 δολάρια. Η διόρθωση αυτή ήρθε μετά το ράλι της Δευτέρας, όταν οι τιμές είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια.
Η πτώση των τιμών αποδίδεται εν μέρει στην εκτίμηση των αγορών ότι η κρίση ενδέχεται να αποκλιμακωθεί, παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή αγορά εξακολουθ
