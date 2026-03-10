Ανθεκτική η αγορά ηλεκτρισμού μέσα στην κρίση - Στο τραπέζι το πλαφόν στα καύσιμα

Παρά τις πιέσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο, η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη - Πετρέλαιο: Πτώση έως 10% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ορμούζ και Ιράν – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της G7