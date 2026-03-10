Ανθεκτική η αγορά ηλεκτρισμού μέσα στην κρίση - Στο τραπέζι το πλαφόν στα καύσιμα
Ανθεκτική η αγορά ηλεκτρισμού μέσα στην κρίση - Στο τραπέζι το πλαφόν στα καύσιμα
Παρά τις πιέσεις σε καύσιμα και φυσικό αέριο, η χονδρική τιμή ρεύματος στην Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη - Πετρέλαιο: Πτώση έως 10% μετά τις δηλώσεις Τραμπ για Ορμούζ και Ιράν – Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της G7
Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου να καταγράφουν έντονες διακυμάνσεις τις τελευταίες ημέρες.
Η αβεβαιότητα γύρω από την πορεία της σύγκρουσης στην περιοχή έχει οδηγήσει σε απότομες μεταβολές των τιμών, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη που θα μπορούσε να επηρεάσει την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.
Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι τιμές των καυσίμων θα προσεγγίσουν τα 2 ευρώ το λίτρο έως το τέλος της εβδομάδας, επίπεδα που είχε να δει η αγορά από την περίοδο της ενεργειακής κρίσης.
Ήδη στις Κυκλάδες η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στους περισσότερους νομούς της χώρας πλησιάζει πλέον τα 1,90 ευρώ. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ βρίσκεται και η τιμή της αμόλυβδης και στα Δωδεκάνησα.
Η μέση τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώθηκε χθες στα 83 ευρώ και σήμερα στα 84,9 ευρώ, κατατάσσοντας την Ελλάδα σήμερα σε μία από τις φθηνότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Για λόγους σύγκρισης, στη Γερμανία η μεγαβατώρα ξεπερνά τα 139 ευρώ, στο Βέλγιο τα 146 ευρώ και στη Γαλλία τα 125 ευρώ ενώ τριψήφιες είναι οι τιμές και στις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου.
Παράλληλα, στο κυβερνητικό στρατόπεδο επανεξετάζονται εργαλεία στήριξης που είχαν αξιοποιηθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022, όπως τα προγράμματα fuel pass και power pass, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των διεθνών τιμών ενέργειας.
Νωρίτερα χθες βράδυ, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στη μεγάλη μεταβλητότητα που καταγράφεται στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχείς συσκέψεις με τα συναρμόδια υπουργεία με βασικούς στόχους τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας αλλά και την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά.
Ο υπουργός σημείωσε ότι έχει ήδη διαμορφωθεί μια πρώτη δέσμη προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό για παρεμβάσεις, οι οποίες θα αξιολογηθούν από το Μέγαρο Μαξίμου και θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Πιέσεις στα καύσιμαΗ άνοδος των διεθνών τιμών έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πλέον πανελλαδικά στα 1,83 ευρώ το λίτρο, έπειτα από αύξηση περίπου 10 λεπτών την πρώτη εβδομάδα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται σε παράλληλη τροχιά στα 1,77 ευρώ το λίτρο, έχοντας επιβαρυνθεί κατά περίπου 22,5 λεπτά. Αυξημένες αναμένεται να είναι και σήμερα οι τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη στην Αττική να διαμορφώνεται στην περίμετρο του 1,87 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα 1,80 ευρώ το λίτρο.
Ανθεκτικότητα στην αγορά ηλεκτρισμούΤην ίδια στιγμή, αντιστάσεις εμφανίζει προς το παρόν η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, χάρη στην υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα αυξημένα υδάτινα αποθέματα στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
Προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Λευκό ΟίκοΑποσυμπιεστικά για τις διεθνείς αγορές λειτούργησαν χθες το βράδυ οι δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος σε συνέντευξή του δήλωσε ότι σχεδιάζει να άρει κυρώσεις που σχετίζονται με το πετρέλαιο, να αναθέσει στο Αμερικανικό Ναυτικό τη συνοδεία δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών του Ορμούζ και εκτίμησε ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», αν και όχι μέσα στην εβδομάδα.
Στο τραπέζι μέτρα κατά της αισχροκέρδειαςΜε τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου να καταγράφουν μεγάλες διακυμάνσεις, η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα την ανάσχεση κερδοσκοπικών κινήσεων στην αγορά καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται παρεμβάσεις, όπως η επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται προς το τέλος της εβδομάδας.
