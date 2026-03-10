Κατώτατος μισθός 2026: Ποιες είναι οι απαιτήσεις για αύξηση και πώς επηρεάζουν τα οικογενειακά εισοδήματα

Οι κοινωνικοί φορείς καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 2,5% έως 5%, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τις τελικές αποφάσεις