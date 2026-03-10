Κατώτατος μισθός 2026: Ποιες είναι οι απαιτήσεις για αύξηση και πώς επηρεάζουν τα οικογενειακά εισοδήματα
Κατώτατος μισθός 2026: Ποιες είναι οι απαιτήσεις για αύξηση και πώς επηρεάζουν τα οικογενειακά εισοδήματα
Οι κοινωνικοί φορείς καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις για την αύξηση του κατώτατου μισθού, με τα ποσοστά να κυμαίνονται από 2,5% έως 5%, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει τις τελικές αποφάσεις
Η διαδικασία για τη νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς πλησιάζει η ημερομηνία εφαρμογής της αύξησης που έχει προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη βελτίωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών, τόσο μέσα στη φετινή χρονιά όσο και έως το τέλος του 2027.
Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, να παρουσιάσει στο υπουργικό συμβούλιο την εισήγησή της για το ύψος της αύξησης του κατώτατου μισθού. Η τελική πρόταση θα βασιστεί στον διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τους κοινωνικούς εταίρους και στις εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί σχετικά με το εύρος των αυξήσεων.
Ο κυβερνητικός στόχος παραμένει ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ έως το τέλος της τρέχουσας τετραετίας, δηλαδή το 2027. Δεδομένου ότι σήμερα βρίσκεται στα 880 ευρώ, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η νέα αύξηση να κινηθεί σε επίπεδα που θα φέρουν τον κατώτατο μισθό κοντά ή ακόμη και στα 950 ευρώ ήδη από τον φετινό Απρίλιο.
Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, θα ληφθούν στο υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει μέσα στον Μάρτιο, αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς φορείς.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι μια αύξηση έως 4% θα ήταν ισορροπημένη, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τον πληθωρισμό όσο και την πορεία της παραγωγικότητας. Σύμφωνα με την εκτίμηση της κεντρικής τράπεζας, ένα τέτοιο ποσοστό θα ενίσχυε την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
Ποιες παροχές επηρεάζονταιΗ αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αφορά μόνο τις αποδοχές των εργαζομένων που αμείβονται με αυτόν, αλλά επηρεάζει και μια σειρά κοινωνικών παροχών που υπολογίζονται με βάση το ύψος του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το επίδομα ανεργίας, τα επιδόματα μητρότητας και γονικής άδειας, τα εποχικά βοηθήματα για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, καθώς και άλλες παροχές που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Τι εισηγούνται οι κοινωνικοί εταίροιΟι φορείς που συμμετέχουν στον κοινωνικό διάλογο έχουν καταθέσει διαφορετικές προτάσεις για το εύρος της αύξησης.
