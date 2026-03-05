Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρούν ισχυρό προβάδισμα οι αγοραστές για δεύτερη μέρα
Κέρδη άνω του 2% μετά το χθεσινό ράλι - Στο επίκεντρο η Τράπεζα Πειραιώς λόγω της Capital Markets Day - Νέο «κύμα» συμφωνιών για τις εισηγμένες
Σε έντονα ανοδική τροχιά παραμένει το ελληνικό χρηματιστήριο για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, με τους αγοραστές να έχουν αποθέματα δυνάμεων μετά το χθεσινό «άλμα» κατά +4,16%. Οι επενδυτές φαίνεται να υιοθετούν μια πιο μετριοπαθή στάση απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως φάνηκε και από το χθεσινό rebound των παγκόσμιων αγορών. Ωστόσο, ανησυχία δημιουργεί η νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Σχετικά με τη συνεδρίαση της Πέμπτης (5/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +2,28% και διαπραγματεύεται στις 2.209,96 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.211,71 μονάδων. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.156,75 μονάδες.
Ισχυρή αντίδραση έβγαλε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, απαντώντας στο «σφυροκόπημα» των προηγούμενων ημερών λόγω των αλλεπάλληλων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Γενικός Δείκτης κέρδισε πάνω από +4%, πραγματοποιώντας την καλύτερη συνεδρίαση των τελευταίων 11 μηνών. «Απορρόφησε», δε, ένα μέρος από τις απώλειες σχεδόν -10% που κατέγραψε το προηγούμενο τριήμερο. Σε +1,9% ανέρχεται πλέον η απόδοση του ΧΑ εντός του 2026.
