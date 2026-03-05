Χρηματιστήριο Αθηνών: Διατηρούν ισχυρό προβάδισμα οι αγοραστές για δεύτερη μέρα

Κέρδη άνω του 2% μετά το χθεσινό ράλι - Στο επίκεντρο η Τράπεζα Πειραιώς λόγω της Capital Markets Day - Νέο «κύμα» συμφωνιών για τις εισηγμένες