Αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ: Οι εναλλακτικές διαδρομές για το παγκόσμιο εμπόριο
Αβεβαιότητα στα Στενά του Ορμούζ: Οι εναλλακτικές διαδρομές για το παγκόσμιο εμπόριο

Οι εταιρείες logistics εξετάζουν μεταφορές μέσω Σαουδικής Αραβίας και λιμένων της Ερυθράς Θάλασσας – Κίνδυνοι για αυξήσεις κόστους και συμφόρηση

Μηνάς Τσαμόπουλος
Η αυξανόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους του παγκόσμιου εμπορίου, τα Στενά του Ορμούζ, οδηγεί ήδη τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας σε αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά φορτίων.

Σε περιπτώσεις που ένας κρίσιμος θαλάσσιος δρόμος γίνεται ασταθής, το βασικό ερώτημα για τους διαχειριστές logistics είναι πώς θα συνεχιστεί η ροή του εμπορίου. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται αφορά τη μεταφορά φορτίων εντός της Σαουδικής Αραβίας, από την Ανατολική Επαρχία της χώρας προς τα λιμάνια της Δυτικής ακτής στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε αυτό το μοντέλο, τα εμπορεύματα θα μπορούσαν να μεταφέρονται οδικώς από την πλευρά του Περσικού Κόλπου προς δυτικούς θαλάσσιους κόμβους, όπως το Jeddah Islamic Port, το οποίο αποτελεί μία από τις βασικές πύλες εισόδου και εξόδου φορτίων στην περιοχή.

Η προσέγγιση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο την ιδέα ενός «χερσαίου διαδρόμου» (landbridge), μέσω του οποίου τα φορτία θα μπορούσαν να μεταφέρονται διαμέσου της Σαουδικής Αραβίας και να επαναφορτώνονται σε πλοία που εξυπηρετούν δρομολόγια της Ερυθράς Θάλασσας και της Μεσογείου.
