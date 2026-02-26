Παρέμβαση Μυτιληναίου: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act

Ο Πρόεδρος της European Metals προειδοποιεί ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης κινδυνεύει από τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης και καλεί τις Βρυξέλλες να λάβουν άμεσα δράση