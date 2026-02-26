Παρέμβαση Μυτιληναίου: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act
Παρέμβαση Μυτιληναίου: Όχι άλλη καθυστέρηση στο ευρωπαϊκό Industrial Accelerator Act
Ο Πρόεδρος της European Metals προειδοποιεί ότι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης κινδυνεύει από τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης και καλεί τις Βρυξέλλες να λάβουν άμεσα δράση
Σε μια κρίσιμη συγκυρία για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen Energy & Metals και Πρόεδρος της European Metals, απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ενεργοποίηση της «Πράξης για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας» (Industrial Accelerator Act).
Ακολουθεί η ανακοίνωση της European Metals, σχετικά με το Industrial Accelerator Act, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγελος Μυτιληναίος:
Η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο!
Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για στρατηγική αυτονομία επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης.
Τα μέταλλα και οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεν είναι προαιρετικοί τομείς — αποτελούν το θεμέλιο των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, των υποδομών, της μεταποίησης και της τεχνολογικής της υπεροχής. Εάν η παραγωγή εγκαταλείψει την Ευρώπη, μετά θα είμαστε εξαρτημένοι από άλλους για τα υλικά που τροφοδοτούν την οικονομία μας και διασφαλίζουν την κυριαρχία μας.
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων αποτελεί ζωτικό στοιχείο στα μελλοντικά μας σχέδια για απανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση και προάσπιση των ελευθεριών μας. Το Industrial Accelerator Act πρέπει να αναγνωρίσει τη στρατηγική αξία των μετάλλων που παράγονται στην Ευρώπη.
Στηρίζουμε σθεναρά τον Επίτροπο Stéphane Séjourné στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης μέσω ενός ισχυρού Industrial Accelerator Act, το οποίο πρέπει να έχει τα μέταλλα στον πυρήνα του. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις στηρίζουν επιθετικά τις εγχώριες βιομηχανίες τους, η Ευρώπη πρέπει να είναι εξίσου σαφής σχετικά με τις προτεραιότητές της και να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, όχι να αναλώνεται σε σκέψεις για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.
Το ενεργειακό κόστος παραμένει δομικά υψηλότερο από ό,τι σε ανταγωνιστικές περιοχές. Οι εμπορικές πιέσεις αυξάνονται. Το ρυθμιστικό κόστος και το κόστος του άνθρακα αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθυστέρηση του Industrial Accelerator Act στέλνει το λάθος μήνυμα στη βιομηχανία και στις αγορές. Ο αποκλεισμός των μετάλλων από τους στρατηγικούς τομείς στέλνει ένα ακόμη χειρότερο μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με τις προθέσεις της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.
Η αρχή θα πρέπει να είναι απλή: η ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση πρέπει, εντός λογικών ορίων, να δίνει προτεραιότητα στην ικανότητα παραγωγής μετάλλων που βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός — είναι οικονομική ασφάλεια. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την παραγωγή. Εάν χάσουμε τα μέταλλά μας και άλλες θεμελιώδεις βιομηχανίες, χάνουμε τη δύναμη επιρροής, την ανθεκτικότητα και τον έλεγχο πάνω στο ίδιο μας το μέλλον.
Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει: θα παράγουμε μέταλλα στην Ευρώπη ή θα εξαρτηθούμε από άλλους για τη μελλοντική οικονομική μας ασφάλεια; Το Industrial Accelerator Act είναι μια δοκιμασία αυτής της επιλογής ( test of that choice).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθεί η ανακοίνωση της European Metals, σχετικά με το Industrial Accelerator Act, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του συνδέσμου, Ευάγγελος Μυτιληναίος:
Η Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act) δεν πρέπει να καθυστερήσει άλλο!
Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για στρατηγική αυτονομία επιτρέποντας ταυτόχρονα τη διάβρωση της βιομηχανικής της βάσης.
Τα μέταλλα και οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας δεν είναι προαιρετικοί τομείς — αποτελούν το θεμέλιο των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης, των υποδομών, της μεταποίησης και της τεχνολογικής της υπεροχής. Εάν η παραγωγή εγκαταλείψει την Ευρώπη, μετά θα είμαστε εξαρτημένοι από άλλους για τα υλικά που τροφοδοτούν την οικονομία μας και διασφαλίζουν την κυριαρχία μας.
Η ευρωπαϊκή βιομηχανία μετάλλων αποτελεί ζωτικό στοιχείο στα μελλοντικά μας σχέδια για απανθρακοποίηση, ψηφιοποίηση και προάσπιση των ελευθεριών μας. Το Industrial Accelerator Act πρέπει να αναγνωρίσει τη στρατηγική αξία των μετάλλων που παράγονται στην Ευρώπη.
Στηρίζουμε σθεναρά τον Επίτροπο Stéphane Séjourné στις προσπάθειές του να ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα της Ευρώπης μέσω ενός ισχυρού Industrial Accelerator Act, το οποίο πρέπει να έχει τα μέταλλα στον πυρήνα του. Σε μια εποχή όπου οι μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις στηρίζουν επιθετικά τις εγχώριες βιομηχανίες τους, η Ευρώπη πρέπει να είναι εξίσου σαφής σχετικά με τις προτεραιότητές της και να δράσει γρήγορα και αποφασιστικά, όχι να αναλώνεται σε σκέψεις για εβδομάδες, μήνες ή χρόνια.
Το ενεργειακό κόστος παραμένει δομικά υψηλότερο από ό,τι σε ανταγωνιστικές περιοχές. Οι εμπορικές πιέσεις αυξάνονται. Το ρυθμιστικό κόστος και το κόστος του άνθρακα αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η καθυστέρηση του Industrial Accelerator Act στέλνει το λάθος μήνυμα στη βιομηχανία και στις αγορές. Ο αποκλεισμός των μετάλλων από τους στρατηγικούς τομείς στέλνει ένα ακόμη χειρότερο μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με τις προθέσεις της Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα.
Η αρχή θα πρέπει να είναι απλή: η ευρωπαϊκή δημόσια χρηματοδότηση πρέπει, εντός λογικών ορίων, να δίνει προτεραιότητα στην ικανότητα παραγωγής μετάλλων που βρίσκεται στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προστατευτισμός — είναι οικονομική ασφάλεια. Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από την παραγωγή. Εάν χάσουμε τα μέταλλά μας και άλλες θεμελιώδεις βιομηχανίες, χάνουμε τη δύναμη επιρροής, την ανθεκτικότητα και τον έλεγχο πάνω στο ίδιο μας το μέλλον.
Η Ευρώπη πρέπει να αποφασίσει: θα παράγουμε μέταλλα στην Ευρώπη ή θα εξαρτηθούμε από άλλους για τη μελλοντική οικονομική μας ασφάλεια; Το Industrial Accelerator Act είναι μια δοκιμασία αυτής της επιλογής ( test of that choice).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα